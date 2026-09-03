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Генерал, обвинен за удара по детската болница в Киев, беше прострелян в Русия

Генерал-майор Николай Варпахович е бил ранен два пъти край авиобазата в Енгелс и транспортиран за лечение в Москва

3 септември 2026, 18:34
Генерал, обвинен за удара по детската болница в Киев, беше прострелян в Русия
Източник: iStock/Getty Images
  • Генерал-майор Николай Варпахович, сочен от украинските власти като отговорен за удара по детската болница „Охматдит“, е бил прострелян два пъти край авиобазата в Енгелс и е в тежко състояние; самоличността му не е официално потвърдена от Русия.
  • Украйна твърди, че Варпахович е наредил ракетния удар от юли 2024 г., при който загинаха двама души, над 30 бяха ранени, а болницата беше частично разрушена.
  • Нападението е поредно от серията срещу руски военни фигури, включваща взривове и убийства на офицери в Москва, Севастопол и Санкт Петербург през последните седмици.

Обвиняват Русия за стрелба по детска болница в Украйна

Високопоставен командир от руските военновъздушни сили беше прострелян два пъти от близко разстояние в Саратовска област в сряда сутринта при поредната от серията атаки срещу руски военни офицери на територията на страната.

Неидентифициран нападател на мотоциклет стрелял два пъти по офицера, докато той излизал от магазин в село Пробуждение, в района на Енгелс, след което избягал. Единият куршум го улучил в лицето, а другият в торса.

Той бил откаран в болница в тежко състояние, преди да бъде транспортиран със самолет до Москва за по-нататъшно лечение.

Телеграм канали, водени от руски военни блогъри, идентифицираха ранения като генерал-майор Николай Варпахович, командир на 22-ра дивизия на тежката бомбардировъчна авиация към руската далечна авиация. Руските власти не са потвърдили официално самоличността му.

Телеграм каналът ASTRA отбеляза, че Пробуждение е посочено като един от регистрираните адреси на Варпахович.

Град Енгелс, на около 850 километра от Москва, е домакин на авиобазата „Енгелс-2“, една от най-значимите стратегически авиационни бази на Русия.

Путин удари детска болница с хиперзвукова ракета

  • Бомбардирането на болница

Украинските власти повдигнаха задочно обвинение срещу Варпахович заради ракетния удар от 8 юли 2024 г. по детската болница „Охматдит“ в Киев.

Украинските следователи заявиха, че той е наредил атаката, при която крилата ракета Х-101 е поразила болницата.

Двама души бяха убити, а повече от 30 бяха ранени, включително девет деца. Сградата беше частично разрушена.

Министерството на здравеопазването на Украйна съобщи, че по време на удара в болницата са се лекували 627 деца.

На 31 август украинската Служба за сигурност (СБУ) публикува изявление, че е събрала доказателства срещу двама руски военнослужещи.

Вторият е полковник Александър Лутовинов, командир на ракетна бригада от 49-а общовойскова армия, който според следователите е организирал ракетния удар от 24 август 2024 г. по хотелския комплекс „Сапфир“ в Краматорск.

При тази атака беше убит съветник по сигурността на информационната агенция Reuters, а петима журналисти бяха ранени.

Стрелбата в Енгелс е част от серията нападения с огнестрелно оръжие и бомби срещу руски военни фигури, която се разрасна през последните седмици.

На 1 август петима души бяха убити, а най-малко 19 бяха ранени при експлозия в ресторант „Балзи Роси“ в Москва.

Предполагаемата мишена е била генерал-полковник Александър Чайко, главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили, когото украинските власти обвиняват, че е организирал кланетата в Буча след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г.

Чайко е бил и командващ руските сили, участващи във войната в Сирия на страната на сваления диктатор Башар ал-Асад.

На 13 август капитан първи ранг от руския военноморски флот Роберт Шагиев беше убит при експлозия на улица в Севастопол. Преди това той е бил командир на украинската подводница „Запорожие“. Според твърденията Шагиев е бил убит от руски гражданин.

Миналата седмица подполковникът от военновъздушните сили Сергей Сечков беше убит, а съпругата му беше приета в интензивно отделение, след като самоделно взривно устройство, поставено в автомобила му, е било детонирано в Санкт Петербург.

По информация от медиите той е бил част от руско подразделение, обвинявано в нападения срещу цивилни по фронта в Слобожанщина в североизточната част на Украйна.

Източник: Еuronews    
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