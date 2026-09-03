Генерал, обвинен за удара по детската болница в Киев, беше прострелян в Русия

- Генерал-майор Николай Варпахович, сочен от украинските власти като отговорен за удара по детската болница „Охматдит“, е бил прострелян два пъти край авиобазата в Енгелс и е в тежко състояние; самоличността му не е официално потвърдена от Русия.
- Украйна твърди, че Варпахович е наредил ракетния удар от юли 2024 г., при който загинаха двама души, над 30 бяха ранени, а болницата беше частично разрушена.
- Нападението е поредно от серията срещу руски военни фигури, включваща взривове и убийства на офицери в Москва, Севастопол и Санкт Петербург през последните седмици.
Обвиняват Русия за стрелба по детска болница в Украйна
Високопоставен командир от руските военновъздушни сили беше прострелян два пъти от близко разстояние в Саратовска област в сряда сутринта при поредната от серията атаки срещу руски военни офицери на територията на страната.
Неидентифициран нападател на мотоциклет стрелял два пъти по офицера, докато той излизал от магазин в село Пробуждение, в района на Енгелс, след което избягал. Единият куршум го улучил в лицето, а другият в торса.
Той бил откаран в болница в тежко състояние, преди да бъде транспортиран със самолет до Москва за по-нататъшно лечение.
Телеграм канали, водени от руски военни блогъри, идентифицираха ранения като генерал-майор Николай Варпахович, командир на 22-ра дивизия на тежката бомбардировъчна авиация към руската далечна авиация. Руските власти не са потвърдили официално самоличността му.
Телеграм каналът ASTRA отбеляза, че Пробуждение е посочено като един от регистрираните адреси на Варпахович.
Град Енгелс, на около 850 километра от Москва, е домакин на авиобазата „Енгелс-2“, една от най-значимите стратегически авиационни бази на Русия.
Путин удари детска болница с хиперзвукова ракета
⚡️❗️BREAKING: An assassination attempt was made this morning on Major General Nikolai Nikolayevich Varpakhovich, commander of Russia’s 22nd Heavy Bomber Aviation Division of the Aerospace Forces’ Long-Range Aviation.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 3, 2026
The attack took place at around 07:00 near his home in… pic.twitter.com/T4HjV0srFh
- Бомбардирането на болница
Украинските власти повдигнаха задочно обвинение срещу Варпахович заради ракетния удар от 8 юли 2024 г. по детската болница „Охматдит“ в Киев.
Украинските следователи заявиха, че той е наредил атаката, при която крилата ракета Х-101 е поразила болницата.
Двама души бяха убити, а повече от 30 бяха ранени, включително девет деца. Сградата беше частично разрушена.
Министерството на здравеопазването на Украйна съобщи, че по време на удара в болницата са се лекували 627 деца.
На 31 август украинската Служба за сигурност (СБУ) публикува изявление, че е събрала доказателства срещу двама руски военнослужещи.
Вторият е полковник Александър Лутовинов, командир на ракетна бригада от 49-а общовойскова армия, който според следователите е организирал ракетния удар от 24 август 2024 г. по хотелския комплекс „Сапфир“ в Краматорск.
При тази атака беше убит съветник по сигурността на информационната агенция Reuters, а петима журналисти бяха ранени.
Стрелбата в Енгелс е част от серията нападения с огнестрелно оръжие и бомби срещу руски военни фигури, която се разрасна през последните седмици.
На 1 август петима души бяха убити, а най-малко 19 бяха ранени при експлозия в ресторант „Балзи Роси“ в Москва.
Предполагаемата мишена е била генерал-полковник Александър Чайко, главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили, когото украинските власти обвиняват, че е организирал кланетата в Буча след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г.
Чайко е бил и командващ руските сили, участващи във войната в Сирия на страната на сваления диктатор Башар ал-Асад.
На 13 август капитан първи ранг от руския военноморски флот Роберт Шагиев беше убит при експлозия на улица в Севастопол. Преди това той е бил командир на украинската подводница „Запорожие“. Според твърденията Шагиев е бил убит от руски гражданин.
Миналата седмица подполковникът от военновъздушните сили Сергей Сечков беше убит, а съпругата му беше приета в интензивно отделение, след като самоделно взривно устройство, поставено в автомобила му, е било детонирано в Санкт Петербург.
По информация от медиите той е бил част от руско подразделение, обвинявано в нападения срещу цивилни по фронта в Слобожанщина в североизточната част на Украйна.