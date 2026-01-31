Уикенд под знака на зимата: Очакват ни сняг и силно застудяване

България

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?
Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?
Трима задържани при акция срещу автокражби
Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни
Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин
Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването
Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

В събота облачността ще се увеличава и на отделни места в западната половина от страната ще превалява дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.

  • Планините

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

  • Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток. Ще застудява и максималните температури ще бъдат 3°-6°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • Неделя и понеделник

В неделя, с преминаването на нов средиземноморски циклон през южните райони от Балканския полуостров, отново ще се създаде валежна обстановка. Ще се задържи облачно, от юг ще започнат валежи от сняг, значителни по количество ще са в крайните южни райони от страната. Ще се образува и задържа снежна покривка. До вечерта валежите ще обхванат по-голямата част от Южна и Източна България. Вятърът ще е от север-североизток, до умерен, в източните райони и силен, с него застудяването ще продължи. В Източна България и по старопланинските проходи ще има виелици и навявания. Температурите ще са без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°.

В понеделник сутринта в източните райони все още ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно и ветровито, застудяването ще продължи, и дневните температури в цялата страна ще са отрицателни. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът ще отслабне.

Източник: НИМХ    
