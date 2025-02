Учител се определя като котка, облизва си ръката и мърка на учениците

П редставете си, че влизате в клас, готови за типичен учебен ден, и учителката ви посреща с диадема с котешки уши, каишка с надпис „мъркай“ и започва да съска. Звучи като странна сцена, излязла от комедиен филм, нали? Е, точно това се е случило на група ученици в държавната гимназия „Марсден“ в Логан Сити, Куинсланд, което според снимките, представени от The Courier-Mail, е довело до огромно объркване, безпокойство и много въпроси относно професионалните граници в класната стая.

Необичайно поведение в клас

Появиха се съобщения за учителка в училището, който е имал много странно поведение. Според родителите тя носи диадема с котешки уши, издава съскащи звуци и дори си облизва ръката пред класа. Най-вече се твърди, че тя изисква от учениците си да се обръщат към нея с „госпожа Mър“. Тези странни действия са предизвикали вълна от критики от страна на родители, които твърдят, че поведението ѝ преминава границата.

Според съобщения в медиите един от родителите, явно разтревожен, споделя мислите си в социалните мрежи, заявявайки, че учителката принуждава учениците да я наричат „госпожа Мър“ и се държи агресивно, когато те не се подчиняват, като дори издава „котешко съскане и ръмжене“. Тя определи това като „отвратително“ и заяви, че трябва да се направи нещо по въпроса.

