Шокиращо: Руски учител напусна работа след гаф, гледал порно в час

Шокиращи кадри показаха как учителят Разиф Нургалиев, на 62 години, се усмихва на сцени с порнографско съдържание на екрана си, изглежда без да знае, че те се появяват и на монитора в класната стая пред очите на учениците. Учителят, който е работил в училището почти 40 години, се е втренчил в порнографията, след като дал задача на класа си в село Ташкиново, близо до руския град Нефтекамск.

Той явно е забравил, че лаптопът му е свързан с електронната дъска зад него.

Ученик засне шокиращата поредица от събития зад учебника си по физика. Първоначално училищен източник се опита да обвини тийнейджърите, че са се подиграли с учителя ветеран. Но самият преподавател призна пред образователните служители: „Щракнах върху нещо и се отвори някакъв уебсайт“.

Той се опитвал да отвори онлайн дневник и не възнамерявал да гледа скандалния материал. Учителят бил „в шок“, след като кадрите станаха изключително популярни в онлайн пространството, според директорката на училището Рудания Бурханова.

A teacher in Russia has resigned after admitting he watched p*rn during a physics lesson with 13- and 14-year-olds, though he claimed it was 'unintentional!



Read the full story at https://t.co/Pyx8NTCozE.#school #russia #class #teaching pic.twitter.com/cSJCmOhCTZ