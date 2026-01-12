България

Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната

Ограничена е видимостта до 50 м в района на Твърдица

12 януари 2026, 08:25
Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната
Източник: БТА

О бщо 378 машини почистват пътищата на страната, температурите са отрицателни - в интервала от -14° С до -1°С, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура" в информация за обстановката тази сутрин. Времето е предимно облачно, силен вятър духа в цялата страна, информират от пътната агенция. По техни данни сняг вали в областите Бургас, Смолян, Разград, Кърджали, Варна, Шумен, Ямбол (слаб сняг), Хасково (с прекъсвания), Сливен (в районите на Стара река и Твърдица), София (слаб сняг при Вакарел), Ловеч (в района на Априлци), Перник (в района на Трън), Велико Търново, Стара Загора (Казанлък, Павел баня, Опан, Гълъбово, Главан и прохода Шипка и Прохода на Републиката.

Опасно ниски температури в понеделник - до минус 6 градуса

Ограничена е видимостта до 50 м в района на Твърдица (област Сливен), поради снеговалеж и мъгла.

Най-честите причини за катастрофи при зимни условия

Жълт код за ниски температури обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология за 18 области на страната за днес. Жълтият код показва потенциално опасно време. Предупреждението е в сила за областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Пътна обстановка Зимни условия Снеговалеж Ниски температури Жълт код Пътна инфраструктура Ограничена видимост Метеорологично предупреждение Опасно време Почистване на пътища
