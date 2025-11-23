България

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Кадри от уебкамерите в планината показват крехка снежна покривка над 1 400 метра надморско равнище

23 ноември 2025, 10:43
ОИК-Варна решава дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Александър Йорданов: Идват добри дни за българската демокрация

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

С няг заваля на Витоша. Кадри от уебкамерите в планината показват крехка снежна покривка над 1 400 метра надморско равнище от хижите „Боерица”, „Балканини” и „Композиторите”.

Очакван снеговалеж има и в по-високата част на планините в Западна България. 

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Лоши са условията за туризъм в планините, има мъгла и силен вятър, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Температурите са от 0° до 6° градуса във високите части. 

На връх Ботев температурата е 0 градуса. На хижа "Алеко" на Витоша вали слаб сняг.

Планинските спасители съобщиха, че в събота вечер екипи са помогнали на трима младежи на около 14-15 години да слязат от Витоша и да се приберат.

Според прогнозата за времето над планините днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира.

Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.

Източник: Анита Иванова - БТА, NOVA    
Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Почитаме св. Амфилохий Иконийски и св. Александър Невски

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Преди 4 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

Преди 4 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Преди 4 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Преди 3 часа

Последни новини

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Любопитно Преди 47 минути

Бившата световна шампионка по художествена гимнастика разказва за личният път и промените през годините

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

България Преди 50 минути

Трафикът се осъществява в активната лента

Саркофаг на 1700 г. с останки на млада жена бе открит в Будапеща

Любопитно Преди 2 часа

Ковчегът е бил сред руините на изоставени къщи в квартал Аквинкум, който е опустял през III век и по-късно е използван като гробище

<p>КОП30 приключи без обвързващо споразумение за изкопаемите горива</p>

Конференцията за климата в Бразилия приключи без обвързващо решение за изкопаемите горива

Свят Преди 3 часа

Световни лидери изразиха разнопосочни реакции след подписването на документа

Болсонаро е арестуван, след като разтопил с поялник електронната си гривна

Свят Преди 3 часа

Адвокатите на бившия бразилски президент обаче отричат тези твърдения

<p>&quot;Останете у дома и затворете прозорците&quot;</p>

Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис

Свят Преди 3 часа

Беше издадена заповед към жителите на два квартала да останат по домовете си

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

Свят Преди 3 часа

От въоръжените сили на Нидерландия съобщиха, че са използвали оръжие срещу тях

Ден или уикенд край града: Идеалното място за релакс, забавления и среща с природата

Любопитно Преди 4 часа

Мирният план за Украйна: Британският премиер разговаря със Зеленски, а след това и с Тръмп

Свят Преди 12 часа

Това съобщи днес говорител на британското правителство

Домашен хляб без месене: Проста рецепта, която всеки може да приготви

Любопитно Преди 13 часа

Хлябът в плик за печене, се получава пухкав, ароматен и с хрупкава коричка

Протестиращи в Сърбия искат отговорност за нападенията срещу студенти

Свят Преди 13 часа

Трагедията на гарата в северния град Нови Сад на 1 ноември 2024 г. предизвика до голяма степен мирно национално протестно движение, водено от университетски студенти и преподаватели

,

Нов рекорд на Гинес: Мъж побра 81 клечки в носа си в чест на децата си

Любопитно Преди 13 часа

Предишният рекорд е 68

Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

Свят Преди 14 часа

Израел и Хамас се споразумяха за посредническото на САЩ прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври

.

Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Свят Преди 14 часа

„Войната трябва да приключи по един или друг начин“, заяви Тръмп пред репортери

сватба

146-сантиметрова булка се качи на стол, за да каже „Да“ на 190-сантиметровия си младоженец

Любопитно Преди 15 часа

Тъй като жената е значително по-ниска, хората често бъркали мъжа с по-големия ѝ брат или настойник

,

Зеленски нареди одит на украинския отбранителен сектор

Свят Преди 15 часа

Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи

Всичко от днес

