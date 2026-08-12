Стартитат процедура за въвеждане на зелени технологии в българския бизнес

Б лизо 83 млн. евро ще бъдат инвестирани в зелени технологии за българския бизнес. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация отвори процедура за кандидатстване за въвеждане на зелени технологии в предприятията.

Мярката е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и е насочена към микро-, малки и средни предприятия.

125 млн. евро за дигитализация: колко и какви фирми ще получат пари за изкуствен интелект

Проектните предложения се подават изцяло онлайн чрез системата ИСУН до 16:30 ч. на 10 ноември 2026 г.

До 450 000 евро за предприятие

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 77 000 евро, а максималният може да достигне 450 000 евро. Конкретният размер зависи от категорията на предприятието и избрания режим на държавна помощ.

Със средствата компаниите ще могат да инвестират в:

нови машини и съоръжения;

софтуер;

патенти;

полезни модели;

промишлени дизайни;

лицензии;

услуги за съответствие с екологични стандарти.

Сред допустимите дейности са и услуги, свързани с получаването на Екомаркировката на ЕС.

Фокус върху кръговата икономика

Целта на новата мярка е да насърчи инвестициите в зелени технологии и да ускори прехода на бизнеса към кръгова икономика.

Подкрепата ще бъде насочена към внедряване на модели за по-ефективно използване на ресурсите, както и към прилагането на неутрални по отношение на климата методи за производство, предоставяне и потребление на продукти и услуги.

Процедурата е част и от подхода „Интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ), чрез който се цели подкрепа за развитието на регионите и насърчаване на инвестициите в тях.