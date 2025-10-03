Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

И здирва се изчезнало четиригодишно момче в австралийската дива природа. Огъст „Гъс“ Ламонт изчезна от отдалечения дом на семейството си в събота, 27 септември, предаде SkyNews.
Членове на Австралийските отбранителни сили (ADF) се присъединиха към полицията на Южна Австралия в издирването в средната северна част на щата.
Семейството на Гъс заяви, че е „съкрушено“ от изчезването му. В изявление, публикувано по-рано чрез полицията на Южна Австралия, те казаха: „Това дойде като шок за нашето семейство и приятели и ни е трудно да осъзнаем какво се е случило. Липсата на Гъс се усеща от всички нас и ни липсва повече, отколкото думите могат да изразят. Сърцата ни страдат и се държим за надеждата, че той ще бъде намерен и върнат при нас невредим.“
Полицията съобщи, че Гъс е бил видян за последно в домакинството, намиращо се на около 320 километра северно от Аделаида, облечен със сива шапка, синя тениска в стил „Аз, проклетникът“ с жълт герой Миньон, светлосиви панталони и ботуши.
Полицията от Йорк Мид Норт ръководи издирването с подкрепата на водни, конни, въздушни и кучешки единици. Усилията за търсене са подсилени също от полицейски кадети, доброволци от спешните служби, екипи с мотори и ATV-та, дронове, традиционен аборигенски следотърсач и голям брой отдадени членове на общността и семейството.
Контингент от 48 служители на ADF се присъедини към операцията и се очаква да подпомогне полицията с наземни търсения през следващите дни.
Семейството на Гъс добави: „Изключително сме благодарни на полицията на Южна Австралия, спешните служби и многото организации, членове на общността, съседи и приятели, които се обединиха, за да помогнат в издирването на Гъс. В този момент любезно молим за уединение, тъй като насочваме цялата си енергия към подкрепа на търсенето и тясно сътрудничество с полицията.“