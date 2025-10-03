Свят

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Детето изчезна в събота ,27 септември

3 октомври 2025, 15:55
Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни
Източник: iStock

И здирва се изчезнало четиригодишно момче в австралийската дива природа. Огъст „Гъс“ Ламонт изчезна от отдалечения дом на семейството си в събота, 27 септември, предаде SkyNews

Членове на Австралийските отбранителни сили (ADF) се присъединиха към полицията на Южна Австралия в издирването в средната северна част на щата.

Семейството на Гъс заяви, че е „съкрушено“ от изчезването му. В изявление, публикувано по-рано чрез полицията на Южна Австралия, те казаха: „Това дойде като шок за нашето семейство и приятели и ни е трудно да осъзнаем какво се е случило. Липсата на Гъс се усеща от всички нас и ни липсва повече, отколкото думите могат да изразят. Сърцата ни страдат и се държим за надеждата, че той ще бъде намерен и върнат при нас невредим.“

Полицията съобщи, че Гъс е бил видян за последно в домакинството, намиращо се на около 320 километра северно от Аделаида, облечен със сива шапка, синя тениска в стил „Аз, проклетникът“ с жълт герой Миньон, светлосиви панталони и ботуши.

Полицията от Йорк Мид Норт ръководи издирването с подкрепата на водни, конни, въздушни и кучешки единици. Усилията за търсене са подсилени също от полицейски кадети, доброволци от спешните служби, екипи с мотори и ATV-та, дронове, традиционен аборигенски следотърсач и голям брой отдадени членове на общността и семейството.

Контингент от 48 служители на ADF се присъедини към операцията и се очаква да подпомогне полицията с наземни търсения през следващите дни.

Семейството на Гъс добави: „Изключително сме благодарни на полицията на Южна Австралия, спешните служби и многото организации, членове на общността, съседи и приятели, които се обединиха, за да помогнат в издирването на Гъс. В този момент любезно молим за уединение, тъй като насочваме цялата си енергия към подкрепа на търсенето и тясно сътрудничество с полицията.“

Източник: SkyNews    
изчезнало момче австралийска пустош мащабно издирване Гъс Ламонт полиция
Последвайте ни

По темата

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

pariteni.bg
Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 19 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 23 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 18 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Любопитно Преди 30 минути

12-тото издание на най-големия уиски фестивал на Балканите ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

България Преди 55 минути

Пожарът се разпространил и засегнал 34 автомобила

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Свят Преди 1 час

Един от ранените също може да е прострелян от полицията

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Любопитно Преди 1 час

Първа целувка между Сияна и Стоянов разпали страстите в Къщата

<p>Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани</p>

Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

България Преди 1 час

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция

<p>Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК</p>

Томислав Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК

България Преди 2 часа

От 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена, каза Дончев

<p>Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет</p>

„Чувствам се неудобно в кожата си“ – Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет

Любопитно Преди 2 часа

Освен това Уилямс сподели, че вярва, че има и аутизъм

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Рафинерията, работеща от 1911 г., има капацитет за преработка до 290 000 барела суров петрол на ден

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Според прокуратурата ръководството на ВКС е "глухо и сляпо" за публичните атаки срещу съда

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Свят Преди 2 часа

Председателят на ДАНС да се избира от НС по предложение на МС, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Любопитно Преди 2 часа

 

Андрей Бабиш

Politico: Андрей Бабиш, наричан чешкия Доналд Тръмп, печели популярност

Свят Преди 2 часа

Бабиш е политически хамелеон – неговата гъвкава партия е описвана като всичко – от лявоцентристка до популистка, технократична до всеобхватна, консервативна до крайнодясна

Велислава Миланова

„Мисия: Спорт за децата“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Люксембург има нов велик херцог: Гийом положи клетва

Люксембург има нов велик херцог: Гийом положи клетва

Свят Преди 2 часа

43-годишният Гийом се закле върху Конституцията на Люксембург пред 60-те избрани членове на Камарата на депутатите

<p>Уникалната планета нараства с 6,6 милиарда тона в секунда</p>

Независима планета има рекорден темп на растеж от 6,6 милиарда тона в секунда

Любопитно Преди 2 часа

Тази планета, която не орбитира около никоя звезда, се нарича, се нарича Cha 1107-7626

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Любопитно Преди 2 часа

 

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Кристиан Виери: "Сан Сиро" най-накрая ще бъде разрушен

Gong.bg

Феновете на Ливърпул подкрепят Флориан Вирц, бивш играч сравни германеца с Дарвин Нунес

Gong.bg

Откриха тяло на мъж след наводнението в "Елените", още един човек е в неизвестност

Nova.bg

Окончателно: Парламентът прие администрацията на президента да не използва коли на НСО

Nova.bg