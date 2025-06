Откриха следи от изчезнало древно население в Колумбия

К олумбия се намира на територията, през която Homo sapiens за първи път се е разпространил от Централна Америка в Южна Америка преди повече от 14 500 години. Това я прави важен коридор за миграция.

Изследователи са открили доказателства за съществуването на непознато досега население, което някога е живяло там. По-конкретно, международен екип е проследил 6000 години история въз основа на ДНК анализ на 21 комплекта внимателно подбрани човешки останки.

Who were they?https://t.co/CJARlgIQD6