Тръмп "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна

"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат?"

7 октомври 2025, 09:22
Тръмп "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна, предаде Reuters.

"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат? Предполагам, че ще трябва да им задам този въпрос", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

"Не се стремя към ескалация", отбеляза той.

Тръмп коментира и преговорите за слагане на край на войната в Газа.

"Смятам, че нещата вървят много добре и че групировката "Хамас" е приела някои много важни неща", каза американският президент, цитиран от Франс прес.

Ракетните системи „Томахок“ представляват крилати ракети с голям обсег на действие, известни със своята висока прецизност и способност да поразяват цели на значителни разстояния. Разработени първоначално в Съединените щати, те са ключов елемент от американския военен арсенал от десетилетия, използвани в редица конфликти за нанасяне на удари по наземни цели. Тяхната технология им позволява да летят на ниска височина, следвайки терена, за да избегнат откриване, което ги прави ефективно оръжие за пробиване на противниковата защита.Дискусията за потенциална доставка на такива системи за Украйна се вписва в по-широкия контекст на американската военна помощ за Киев.

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Съединените щати се превърнаха в един от основните донори на военно оборудване и подкрепа за украинската армия. Тази помощ варира от стрелково оръжие и артилерийски системи до бронирани машини и модерни противовъздушни комплекси, предназначени да помогнат на Украйна да отблъсне руската агресия и да защити своя суверенитет.С течение на времето обхватът и видът на предоставяните оръжия еволюира, често отразявайки променящите се нужди на бойното поле и политическите съображения на съюзниците. Въпреки че редица страни са предоставили оръжейни системи с по-голям обсег на действие, доставката на „Томахок“ би представлявала значителна стъпка, поради техните специфични характеристики и потенциалното им въздействие върху хода на конфликта. 

