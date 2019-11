Три известни дами ни провокират да се откажем от вредните навици

Ние от Triple E.Y.E project започваме разговор „Черно на бяло“ за черния дроб Животът е прекрасен и ние - Евелина Павлова, Елена Розберг и Ива Дойчинова, твърдо вярваме в това. Обожаваме добрата кухня и всичките й вкусни изкушения, разкошно е да споделяме напитка с приятели или да се вихрим на парти до сутринта. В същото време стресът ни поднася изненади и здравословните поражения от него лекуваме с постоянни дози лекарства. Понякога не си доспиваме и продължаваме да държим телата и духовете си будни и в добра работна кондиция с още повече храна, алкохол, добавки и лекарства. От любов към активната страна на живота, понякога забравяме, че част от важните неща в него е да се преглеждаме. Странното е, че макар да са ни научили на редовни профилактични прегледи на някои от най-важните ни органи, забравяме за черния си дроб. Има обективни причини за това. Той не боли. Поне и докато вече не е изтормозен до там, че да „даде сигнал“. Специфичното при черния дроб е, че когато ни заболи, обикновено е доста късно за ефективно лечение. Затова ние - Ива, Елена и Евелина, започваме важен разговор с вас. Проучване, направено през април в България за осведомеността ни за черния дроб, показва притеснителни резултати. Една трета от хората дори не знаят къде се намира той, а повече от половината никога не са си правили профилактичен преглед и нямат намерение да го направят. Откриваме причината за тази статистика в недостатъчното познаване на въпроса. Ако черният ни дроб отговаря за над 500 жизненоважни функции, защо да не отделим време за няколко важни разговора в негова чест? Предлагаме да го направим откровено и интересно. Защото и вие като нас обичате споделеността на красивите моменти и чувствените преживявания и искате да сте здрави, влюбени, грижовни. Поканили сме за искрен и честен разговор за живота шест наши приятели. Шест популярни, известни и обичани личности, с които да си поговорим „черно на бяло“ за личния си свят и изборите в него. И – споделяйки радостта и страстта към живота – да включим към добрите приятели и черния си дроб. Тази седмица започваме и очакваме вашето активно включване в този диалог - - - Грим и коса: @murphystyle

