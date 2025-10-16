Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

П арламентът няма да работи и днес. Народните представители не събраха кворум, също както вчера. В залата в четвъртък се регистрираха само 71 депутати, далеч под необходимия минимум от 121.

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

Отсъстваха народните представители от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало" и "Има такъв народ".

Следващото заседание е насрочено за петък.

Коментарите в кулоарите на парламента

"Изпокрили са се в управляващото мнозинство. Срамно е. Заради техните неумения да се справят с проблемите на държавата, страдат и парламентът, и Министерския съвет", заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Призовавам Бойко Борисов да ги събира от села и паланки, където ги е пратил, защото те пишат доклади като Никита Хрушчов за сталинизма като на XX конгрес на КПСС – "ние сме желязо". Само на Георг Георгиев в главата има желязо", каза Радостин Василев.

По думите му, на следващите избори партията на Борисов ще бъде шеста политическа сила. Лидерът на МЕЧ го призова "да се връща тук и да крепи това правителство, защото то е последният му шанс".

Припомняме, че в сряда пленарното заседание се провали, след като в залата се регистрираха 61 народни представители.

От управляващите, присъстваха само депутати от „Има такъв народ“. В залата бяха още представители на „Възраждане“, „Продължаваме промяната - Демократична България“, АПС, „Величие“ и МЕЧ. Отсъстваха обаче народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и БСП.

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.

Някои групи от опозицията също от седмици не се регистрират дори да присъстват в пленарната зала в опит да осуетят събирането на нужния кворум.

В сряда депутатите останаха едва няколко минути в пленарната зала, защото само 61 от тях се регистрираха и нямаше как заседанието на парламента да започне. Днес ситуацията се повтори, а задачите от дневния ред на парламента останаха за следващата седмица.

По-голямата част от заседанията на парламентарните комисии, които бяха планирани за вчерашния ден, също бяха отменени. Така изглежда, че тази седмица парламентът няма да може да започне работата си по същество.

Няма промяна в заплащането на депутатите според това дали те са регистрирали, или не в пленарната зала. За около седмица заплатата само от участието в пленарните заседания на един депутат е около минималната заплата в страната.

До този момент журналистите все още имат достъп само до входовете на пленарната зала без да имат достъп до кабинетите, където се намират парламентарните групи и останалите народни представители, съобщава NOVA. Те имат възможността да влязат в пленарната зала и без да преминат през мястото, на което се намират журналистите.