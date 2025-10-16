България

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Пленарното заседание в сряда се провали, след като в залата се регистрираха едва 61 народни представители

Обновена преди 20 минути / 16 октомври 2025, 06:57
Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта
Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов

Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов
Агресия в Казанлък: Ученички пребиха 15-годишна заради ревност

Агресия в Казанлък: Ученички пребиха 15-годишна заради ревност
Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста
Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд
Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще
Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

П арламентът няма да работи и днес. Народните представители не събраха кворум, също както вчера. В залата в четвъртък се регистрираха само 71 депутати, далеч под необходимия минимум от 121.

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

Отсъстваха народните представители от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало" и "Има такъв народ".

Следващото заседание е насрочено за петък.

Коментарите в кулоарите на парламента

"Изпокрили са се в управляващото мнозинство. Срамно е. Заради техните неумения да се справят с проблемите на държавата, страдат и парламентът, и Министерския съвет",  заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Призовавам Бойко Борисов да ги събира от села и паланки, където ги е пратил, защото те пишат доклади като Никита Хрушчов за сталинизма като на XX конгрес на КПСС – "ние сме желязо". Само на Георг Георгиев в главата има желязо", каза Радостин Василев. 

По думите му, на следващите избори партията на Борисов ще бъде шеста политическа сила. Лидерът на МЕЧ го призова "да се връща тук и да крепи това правителство, защото то е последният му шанс".

Припомняме, че в сряда пленарното заседание се провали, след като в залата се регистрираха 61 народни представители.

От управляващите, присъстваха само депутати от „Има такъв народ“. В залата бяха още представители на „Възраждане“, „Продължаваме промяната - Демократична България“, АПС, „Величие“ и МЕЧ. Отсъстваха обаче народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и БСП.

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.

Някои групи от опозицията също от седмици не се регистрират дори да присъстват в пленарната зала в опит да осуетят събирането на нужния кворум. 

В сряда депутатите останаха едва няколко минути в пленарната зала, защото само 61 от тях се регистрираха и нямаше как заседанието на парламента да започне. Днес ситуацията се повтори, а задачите от дневния ред на парламента останаха за следващата седмица. 

По-голямата част от заседанията на парламентарните комисии, които бяха планирани за вчерашния ден, също бяха отменени. Така изглежда, че тази седмица парламентът няма да може да започне работата си по същество.

Няма промяна в заплащането на депутатите според това дали те са регистрирали, или не в пленарната зала. За около седмица заплатата само от участието в пленарните заседания на един депутат е около минималната заплата в страната. 

До този момент журналистите все още имат достъп само до входовете на пленарната зала без да имат достъп до кабинетите, където се намират парламентарните групи и останалите народни представители, съобщава NOVA. Те имат възможността да влязат в пленарната зала и без да преминат през мястото, на което се намират журналистите.

Източник: NOVA, БТА/Теодора Цанева, БГНЕС    
НС заседание депутати кворум
Последвайте ни
Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Тревожен сигнал от Черно море - и нашето море започва да свети

Тревожен сигнал от Черно море - и нашето море започва да свети

Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

Victoria’s Secret възкръсна: Ангелите се заврънаха след дълга пауза

Victoria’s Secret възкръсна: Ангелите се заврънаха след дълга пауза

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 5 минути

Дълбочината на труса е била 70 км

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

Любопитно Преди 13 минути

Отличието QUality MeDAL се базира на резултати от независимо пазарно проучване

Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма

Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма

Любопитно Преди 28 минути

В посмъртния му мемоар „По-голямата картина“ продуцентът на „Титаник“ Джон Ландау споделя нови, неразказвани досега подробности за трудностите при създаването на филма

Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Свят Преди 52 минути

Сблъсъци между демонстранти и полиция имаше и в южния град Арекипа

<p>Лос Анджелис обяви извънредно положение</p>

Лос Анджелис обяви извънредно положение: Спешна помощ за имигранти

Свят Преди 59 минути

"Има цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места"

<p>Десетки журналисти напуснаха Пентагона заради новите ограничения</p>

Десетки журналисти напуснаха Пентагона заради новите строги правила

Свят Преди 1 час

"Пресата вече не се движи свободно"

Ключови разговори за мир и сигурност в Европа между Украйна и САЩ

Ключови разговори за мир и сигурност в Европа между Украйна и САЩ

Свят Преди 1 час

По време на срещата участниците обсъдиха и стъпки, които биха могли да накарат Русия да прекрати войната

Земетресение край остров Крит

Земетресение край остров Крит

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил на 24 км южно-югоизточно от селището Закрос

Европа готви общ военен план: Дронове и ПВО срещу руски заплахи

Европа готви общ военен план: Дронове и ПВО срещу руски заплахи

Свят Преди 1 час

Без нова противозащитна система и без нова дронова система европейските общества остават уязвими за руски атаки

Драма на Шетландските острови: Мъж уби приятелката си в джакузи, осъдиха го доживот

Драма на Шетландските острови: Мъж уби приятелката си в джакузи, осъдиха го доживот

Свят Преди 1 час

Арен Пиърсън е напушкал с нож Клер Льовек най-малко 26 пъти по време на фаталното нападение

Рецептата на Дженифър Анистън за бананови палачинки, която децата обожават

Рецептата на Дженифър Анистън за бананови палачинки, която децата обожават

Любопитно Преди 1 час

Рецептата е идеална за готвене с деца – лесна, забавна и ароматна

Най-добрите епохи в историята за живот: Кога би било най-добре да живееш?

Най-добрите епохи в историята за живот: Кога би било най-добре да живееш?

Свят Преди 1 час

Макар нещата да били чудесни за мъжете, жените нямали такъв късмет, а робите – още по-малко

МВнР привика посланика на Словакия след посещението на Петер Пелегрини в Скопие

МВнР привика посланика на Словакия след посещението на Петер Пелегрини в Скопие

България Преди 1 час

От ведомството напомнят на партньорите в Братислава, че напредъкът по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености

Доналд Тръмп

Ескалация: Тръмп разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела

Свят Преди 1 час

Тръмп отказа да отговори, когато беше попитан дали ЦРУ има правомощието да екзекутира Мадуро, казвайки: „Мисля, че Венецуела усеща натиска“

Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

Технологии Преди 1 час

Той трябва да направи устройствата на компанията готови за изкуствения интелект

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Свят Преди 1 час

Крехкото примирие между Израел и „Хамас“ е изправено пред сериозни предизвикателства, предупреждават експерти

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Стил, вдъхновение и италианска елегантност: Liviana Conti с първия си бутик в България

Edna.bg

Хей, живот, здравей, здравей: Христо Кидиков на 79!

Edna.bg

И треньорите не са в безопасност: нокаутираха Лопетеги (видео)

Gong.bg

Педри оглави интересна класация

Gong.bg

Парламентът и днес не събра кворум

Nova.bg

Заради момче: Ученички пребиха 15-годишна в Казанлък

Nova.bg