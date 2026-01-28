Това ли е новата партия на Румен Радев?

"Отговорът е не": И Петър Чобанов отказа да е премиер

В Патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името на партия „Нашата България“.

Това показва проверка на ”24 часа“ в електронния Държавен регистър на търговските марки. Документът е подаден вчера, като заявителят на марката не е пожелал да се публикува името му, но адресът му е в София.

Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев - Иво Христов, определи „Нашата България” като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на държавния глава, който вече обяви оставката си.

”Нашата България“ - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина”, каза Христов пред БНТ.

Самият Радев използва израза ”нашата България” в обръщението си към нацията на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е обявил по какъв начин ще се включи в партийната политика.

Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката ”Нашата България”, са политически рекламни услуги, наемане на политически сътрудници, събиране на политически статистически данни, набиране на средства за политически цели, съвети в областта на политиката, услуги за политическо лобиране, политически услуги, организиране на политически срещи, политически комуникационни услуги, политически информационни услуги, политическо консултиране, консултиране за политически кампании, политически изследвания и анализи.