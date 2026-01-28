България

Това ли е новата партия на Румен Радев?

Радев използва израза ”нашата България” в обръщението си към нацията на 19 януари

28 януари 2026, 15:15
В Патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името на партия „Нашата България“.

Това показва проверка на ”24 часа“ в електронния Държавен регистър на търговските марки. Документът е подаден вчера, като заявителят на марката не е пожелал да се публикува името му, но адресът му е в София.

Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев - Иво Христов, определи „Нашата България” като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на държавния глава, който вече обяви оставката си.

"Трети март" подаде документи за регистрация като партия, искат Радев за неформален лидер

”Нашата България“ - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина”, каза Христов пред БНТ.

Самият Радев използва израза ”нашата България” в обръщението си към нацията на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е обявил по какъв начин ще се включи в партийната политика.

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката ”Нашата България”, са политически рекламни услуги, наемане на политически сътрудници, събиране на политически статистически данни, набиране на средства за политически цели, съвети в областта на политиката, услуги за политическо лобиране, политически услуги, организиране на политически срещи, политически комуникационни услуги, политически информационни услуги, политическо консултиране, консултиране за политически кампании, политически изследвания и анализи.

Източник: 24 часа, Portal.bpo.bg    
Патентно ведомство Нашата България Румен Радев
