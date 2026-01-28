Жена е убита пред очите на детето си, полицията издирва мъжа ѝ

П олицията във Варна издирва 31-годишния Диян Иванов във връзка с тежко престъпление - убийство, съобщават от ОД на МВР.

По непотвърдена до момента информация мъжът е убил жена си с нож пред очите на едно от двете им деца, предава "24 Часа".

Убийството е извършено в малките часове на понеделник във варненското село Брестак.

От ОДМВР-Варна разпространиха снимка на мъжа, придружена с кратка информация, че се издирва за тежко криминално престъпление.

Той е на 31 г., висок около 170 см., слаб със светли очи, от с. Брестак, област Варна.

Официалните данни са оскъдни, от Окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че се води досъдебно производство за убийство. Кметът на селото отказа да даде информация заради течащото разследване.

​

Умоляват се гражданите, които забележат лицето и/или имат информация за неговото местонахождение, да се обадят незабавно на тел.112 или в най-близкото РУ на МВР.