Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

Д адох отговора, който давам и последните три пъти - няма да стана служебен премиер. Това заяви подуправителят на БНБ Радослав Миленков след консултациите при президента Илияна Йотова.

Миленков заяви, че води две направления в БНБ и има ангажименти с Европейската централна банка.

Подуправителят на БНБ Радослав Миленков пристигна по-рано днес на “Дондуков" 2 за консултации за служебен премиер при президента Илияна Йотова.

Преди него минаха управителят на БНБ Димитър Радев и подуправителят на банката на Петър Чобанов, които заявиха, че няма да приемат поста на служебен министър-председател. След Миленков последен за днес е Андрей Гюров.

На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.