Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

Обновена преди 1 час / 28 януари 2026, 13:40
След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?

Кризата с боклука в София: Успя ли Столичната община да се пребори с проблема

Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП

"Отговорът е не": И Петър Чобанов отказа да е премиер
Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Д адох отговора, който давам и последните три пъти - няма да стана служебен премиер. Това заяви подуправителят на БНБ Радослав Миленков след консултациите при президента Илияна Йотова.

Миленков заяви, че води две направления в БНБ и има ангажименти с Европейската централна банка.

Подуправителят на БНБ Радослав Миленков пристигна по-рано днес на “Дондуков" 2 за консултации за служебен премиер при президента Илияна Йотова.

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Преди него минаха управителят на БНБ Димитър Радев и подуправителят на банката на Петър Чобанов, които заявиха, че няма да приемат поста на служебен министър-председател. След Миленков последен за днес е Андрей Гюров.

На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

