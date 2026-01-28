Бивш сенатор упои депутатка, за да я изнасили във Франция

Б ивш френски сенатор днес бе признат за виновен в парижки съд, че е добавил екстази към напитката на депутатка с цел да я насили сексуално, предаде "Ройтерс".

Съдът отхвърли тезата на защитата, че е възможно 68-годишният Жоел Герио „неволно“ да е дал на депутатката Сандрин Жосо „вещество, което би могло да повлияе на нейната преценка или на контрола над действията ѝ, за да извърши изнасилване или сексуална агресия“.

Франция променя дефиницията за изнасилване

Герио, който подаде оставка през октомври 2025 г. заради случая, също така беше признат за виновен в притежание и употреба на екстази.

Случаят предизвика широк отзвук във Франция на фона на процеса срещу Доминик Пелико, който през 2024 г. бе признат за виновен, че многократно е упоявал и изнасилвал съпругата си Жизел и е канил десетки непознати, които да я насилват, докато е в безсъзнание.

Делото срещу Пелико бе отразено от медиите по целия свят и привлече вниманието към сексуалното насилие, подпомагано чрез упояване с наркотици.

Разкриха имитатор на мъжа, поканил 50 души да изнасилят жена му

Поради „особено голямата тежест на извършените престъпления и голямата доза екстази, дадена на Сандрин Жосо без нейното знание“ съдът осъди Герио на четири години затвор с две години и половина години условно, но отложи изпълнението на наказанието до приключване на процеса по обжалване.

Защитата на Герио заяви, че той смята да обжалва присъдата, тъй като „особено по отношение на намерението за посегателство“, той „изцяло оспорва“ тезата на обвинението.

Максимална присъда за чудовището от Авиньон

Жосо е разказала пред следователи, че се почувствала зле, след като отпила няколко глътки от чаша шампанско, предложена ѝ от Герио в апартамента му, където той организирал празненство по повод изборна победа. Жосо усетила, че шампанското има странен вкус. Тя успяла да напусне жилището, като по думите ѝ в противен случай Герио със сигурност щял да ѝ посегне.

Съдът посочи, че Герио настоявал Жосо да изпие напитката, в която е бил добавен наркотикът, имал необичайното и неуместно поведение, а в историята на браузъра му били открити търсения относно наркотици и техните ефекти в контекста на сексуално посегателство.