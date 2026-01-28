Трагичната съдба на Едуард Айнщайн – синът на гения, прекарал живота си в психиатрична клиника

А лберт Айнщайн е един от най-известните учени в историята, а името му отдавна се е превърнало в синоним на гений. Но въпреки че почти всеки е чувал за великия физик и забележителните му открития, малцина познават трагичната съдба на неговия син – Едуард Айнщайн.

Ранният живот на Едуард Айнщайн

Майката на Едуард – Милева Марич – е първата съпруга на Алберт Айнщайн. Тя е единствената жена, изучавала физика в Политехническия институт в Цюрих, където Айнщайн също учи през 1896 г. Той бързо се влюбва в нея, въпреки че Марич е с четири години по-възрастна.

Двамата сключват брак през 1903 г., а от съюза им се раждат три деца – Лизерл (която изчезва от историческите сведения и вероятно е дадена за осиновяване), Ханс Алберт и най-малкият – Едуард, роден в Цюрих, Швейцария, на 28 юли 1910 г. Айнщайн се разделя с Марич през 1914 г., но поддържа активна кореспонденция със синовете си.

When the Curies visited the Einsteins: Left to right: Miss Manly (the Curie daughters’ governess), Albert Einstein, Marie Curie, Irene Joliot Curie, Eduard Einstein, and Hans Albert Einstein. The photographer was Marie Curie’s other daughter, Eve. 📸 pic.twitter.com/AhaBUGFg7X — Albert Einstein (@AlbertEinstein) January 8, 2026

Макар че по-късно Марич ще се оплаква, че известният ѝ съпруг е поставял науката над семейството, Ханс Алберт си спомня, че когато той и брат му били малки, „баща ни оставяше работата си и бдеше над нас с часове“, докато Марич „беше заета с домакинството“.

Още от ранна възраст Едуард Айнщайн е болнаво дете. Детството му е белязано от чести пристъпи на заболявания, които го правят твърде слаб, за да пътува заедно с останалите членове на семейството.

Дори след като напуска семейния дом, Айнщайн остава дълбоко загрижен за състоянието на сина си. В писмо от 1917 г. до свой колега той пише с тревога: „Състоянието на моето малко момче ме потиска много. Невъзможно е той да се превърне в напълно развит човек.“

Рационалната, строго научна страна на Алберт Айнщайн дори се пита дали „нямаше да е по-добре за него, ако можеше да си отиде, преди да опознае живота правилно“. В крайна сметка обаче бащината любов надделява и физикът се заклева да направи всичко по силите си, за да помогне на болния си син. Той заплаща лечението му и често лично го придружава до различни санаториуми.

Психичното заболяване на Едуард се задълбочава

С напредването на възрастта Едуард, когото баща му галено наричал „tete“ – от френската дума „petit“, развива интерес към поезията, пианото и впоследствие към психиатрията.

Той се възхищава на Зигмунд Фройд и тръгва по стъпките на баща си, като се записва в университета в Цюрих, макар самият той да възнамерява да стане психиатър. По това време славата на Алберт Айнщайн вече е напълно утвърдена. В един показателен самоанализ Едуард пише: „Понякога е трудно да имаш толкова важен баща, защото човек се чувства толкова незначителен.“

Амбициозният бъдещ психиатър повтаря житейския модел на баща си, когато се влюбва в по-възрастна жена в университета – връзка, която също завършва катастрофално.

Именно в този период психичното здраве на Едуард започва рязко да се влошава. Той попада в низходяща спирала, която завършва с опит за самоубийство през 1930 г. Диагностициран с шизофрения, Едуард е подложен на суровите терапии на епохата, за които се смята, че са влошили, вместо да облекчат състоянието му. В крайна сметка лечението повлиява негативно на говора и когнитивните му способности.

Eduard Einstein: The Forgotten Son of Albert Einstein https://t.co/jlKR9kwEDw pic.twitter.com/ihcSQDWy1w — Fascinating (@fasc1nate) April 9, 2025

Семейството емигрира в САЩ без него

Алберт Айнщайн вярвал, че заболяването на сина му е наследствено и идва от майката, макар това научно убеждение да не облекчило особено мъката и чувството му за вина.

Втората му съпруга, Елза, отбелязва, че „тази мъка изяжда Алберт“. Скоро физикът се сблъсква и с други тежки обстоятелства. В началото на 30-те години на XX век нацистката партия набира сила в Германия, а след като Хитлер поема властта през 1933 г., Айнщайн вече не може да се върне в Пруската академия на науките в Берлин, където работи от 1914 г.

Макар да е сред най-известните учени в света, Айнщайн е и евреин – факт, който германското общество по това време не приема. Това го принуждава да избяга в Съединените щати през 1933 г. Въпреки надеждите му по-малкият му син да се присъедини към него в Америка заедно с по-големия си брат, непрекъснато влошаващото се психично състояние на Едуард прави това невъзможно.

Преди емиграцията си Алберт посещава сина си в приюта, където го вижда за последен път. Макар да поддържа кореспонденция с него и редовно да изпраща средства за грижите му, баща и син никога повече не се срещат.

Едуард прекарва остатъка от живота си в психиатрична клиника в Швейцария. Той умира от инсулт на 55-годишна възраст през октомври 1965 г. и е погребан в гробището Хьонгерберг в Цюрих. Над три десетилетия от живота си Едуард Айнщайн прекарва в психиатричната клиника „Бургхьолцли“ към Университета в Цюрих.