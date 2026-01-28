Свят

Трагичната съдба на Едуард Айнщайн – синът на гения, прекарал живота си в психиатрична клиника

Едуард Айнщайн прекарва три десетилетия в психиатрична клиника и за баща си Алберт е „неразрешим проблем“

28 януари 2026, 15:32
Трагичната съдба на Едуард Айнщайн – синът на гения, прекарал живота си в психиатрична клиника
Източник: Getty Images

А лберт Айнщайн е един от най-известните учени в историята, а името му отдавна се е превърнало в синоним на гений. Но въпреки че почти всеки е чувал за великия физик и забележителните му открития, малцина познават трагичната съдба на неговия син – Едуард Айнщайн.

  • Ранният живот на Едуард Айнщайн

Майката на Едуард – Милева Марич – е първата съпруга на Алберт Айнщайн. Тя е единствената жена, изучавала физика в Политехническия институт в Цюрих, където Айнщайн също учи през 1896 г. Той бързо се влюбва в нея, въпреки че Марич е с четири години по-възрастна.

Двамата сключват брак през 1903 г., а от съюза им се раждат три деца – Лизерл (която изчезва от историческите сведения и вероятно е дадена за осиновяване), Ханс Алберт и най-малкият – Едуард, роден в Цюрих, Швейцария, на 28 юли 1910 г. Айнщайн се разделя с Марич през 1914 г., но поддържа активна кореспонденция със синовете си.

Макар че по-късно Марич ще се оплаква, че известният ѝ съпруг е поставял науката над семейството, Ханс Алберт си спомня, че когато той и брат му били малки, „баща ни оставяше работата си и бдеше над нас с часове“, докато Марич „беше заета с домакинството“.

Още от ранна възраст Едуард Айнщайн е болнаво дете. Детството му е белязано от чести пристъпи на заболявания, които го правят твърде слаб, за да пътува заедно с останалите членове на семейството.

Дори след като напуска семейния дом, Айнщайн остава дълбоко загрижен за състоянието на сина си. В писмо от 1917 г. до свой колега той пише с тревога: „Състоянието на моето малко момче ме потиска много. Невъзможно е той да се превърне в напълно развит човек.“

Рационалната, строго научна страна на Алберт Айнщайн дори се пита дали „нямаше да е по-добре за него, ако можеше да си отиде, преди да опознае живота правилно“. В крайна сметка обаче бащината любов надделява и физикът се заклева да направи всичко по силите си, за да помогне на болния си син. Той заплаща лечението му и често лично го придружава до различни санаториуми.

  • Психичното заболяване на Едуард се задълбочава

С напредването на възрастта Едуард, когото баща му галено наричал „tete“ – от френската дума „petit“, развива интерес към поезията, пианото и впоследствие към психиатрията.

Той се възхищава на Зигмунд Фройд и тръгва по стъпките на баща си, като се записва в университета в Цюрих, макар самият той да възнамерява да стане психиатър. По това време славата на Алберт Айнщайн вече е напълно утвърдена. В един показателен самоанализ Едуард пише: „Понякога е трудно да имаш толкова важен баща, защото човек се чувства толкова незначителен.“

Амбициозният бъдещ психиатър повтаря житейския модел на баща си, когато се влюбва в по-възрастна жена в университета – връзка, която също завършва катастрофално.

Именно в този период психичното здраве на Едуард започва рязко да се влошава. Той попада в низходяща спирала, която завършва с опит за самоубийство през 1930 г. Диагностициран с шизофрения, Едуард е подложен на суровите терапии на епохата, за които се смята, че са влошили, вместо да облекчат състоянието му. В крайна сметка лечението повлиява негативно на говора и когнитивните му способности.

  • Семейството емигрира в САЩ без него

Алберт Айнщайн вярвал, че заболяването на сина му е наследствено и идва от майката, макар това научно убеждение да не облекчило особено мъката и чувството му за вина.

Втората му съпруга, Елза, отбелязва, че „тази мъка изяжда Алберт“. Скоро физикът се сблъсква и с други тежки обстоятелства. В началото на 30-те години на XX век нацистката партия набира сила в Германия, а след като Хитлер поема властта през 1933 г., Айнщайн вече не може да се върне в Пруската академия на науките в Берлин, където работи от 1914 г.

Макар да е сред най-известните учени в света, Айнщайн е и евреин – факт, който германското общество по това време не приема. Това го принуждава да избяга в Съединените щати през 1933 г. Въпреки надеждите му по-малкият му син да се присъедини към него в Америка заедно с по-големия си брат, непрекъснато влошаващото се психично състояние на Едуард прави това невъзможно.

Преди емиграцията си Алберт посещава сина си в приюта, където го вижда за последен път. Макар да поддържа кореспонденция с него и редовно да изпраща средства за грижите му, баща и син никога повече не се срещат.

Едуард прекарва остатъка от живота си в психиатрична клиника в Швейцария. Той умира от инсулт на 55-годишна възраст през октомври 1965 г. и е погребан в гробището Хьонгерберг в Цюрих. Над три десетилетия от живота си Едуард Айнщайн прекарва в психиатричната клиника „Бургхьолцли“ към Университета в Цюрих.

Източник: allthatsinteresting.com    
Алберт Айнщайн Едуард Айнщайн Шизофрения Семейство Айнщайн Милева Марич Трагична съдба Цюрих Отношения баща-син Психиатрична клиника Емиграция в САЩ
Последвайте ни

По темата

След три пъти „Не“ от банкерите: Обрат на „Дондуков“ 2 - Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

След три пъти „Не“ от банкерите: Обрат на „Дондуков“ 2 - Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Това ли е новата партия на Румен Радев?

Това ли е новата партия на Румен Радев?

Трагичната съдба на Едуард Айнщайн – синът на гения, прекарал живота си в психиатрична клиника

Трагичната съдба на Едуард Айнщайн – синът на гения, прекарал живота си в психиатрична клиника

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

pariteni.bg
10 новогодишни късмета за котки

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коцев пред Комитета на регионите: България е завладяна държава

Коцев пред Комитета на регионите: България е завладяна държава

България Преди 17 минути

Коцев представи становището си за Черноморската стратегия на ЕС

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Свят Преди 40 минути

От онлайн банкирането до кодовете за ядрени ракети квантовите компютри могат да разбият цялото цифрово криптиране на планетата - с ужасяващи последици

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

България Преди 1 час

Първоначално „Булгаргаз“ предложи цена на природния газ за февруари от 32,34 евро/MWh

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Свят Преди 1 час

Казмирчак е републиканец и привърженик на президента на САЩ, Доналд Тръмп

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

България Преди 1 час

Визията изхожда от разбирането, че изкуственият интелект вече е част от средата, в която учениците учат и общуват

„Не може да стане по-голямо от това“: Военната чистка на Си Дзинпин и пътят към глобален конфликт

„Не може да стане по-голямо от това“: Военната чистка на Си Дзинпин и пътят към глобален конфликт

Свят Преди 1 час

Шокиращата чистка на висшето военно ръководство, извършена по нареждане на Си Дзинпин, рязко повишава напрежението в регион, който и без това вече се намира на ръба на криза

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Свят Преди 1 час

Бетъни Стивънс сподели, че е имало механичен проблем, който е довел до кацане без прибрани колесници

Жена е убита пред очите на детето си, полицията издирва мъжа ѝ

Жена е убита пред очите на детето си, полицията издирва мъжа ѝ

България Преди 1 час

Той е на 31 г., висок около 170 см., слаб със светли очи, от с. Брестак, област Варна

„Да, България“: Не сме съгласни хора автоматично да бъдат изключвани от листите

„Да, България“: Не сме съгласни хора автоматично да бъдат изключвани от листите

България Преди 1 час

Това заяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов пред журналисти в НС

Tyga, Gucci Mane и Джейсън Деруло: Защо западни музиканти се завръщат на сцената в Русия

Tyga, Gucci Mane и Джейсън Деруло: Защо западни музиканти се завръщат на сцената в Русия

Свят Преди 2 часа

Макар тези изпълнители да не са сред най-големите имена в световната музика, завръщането им показва, че част от западните артисти са готови да поемат риска от негативна обществена реакция, като изнасят концерти в страна, която е нахлула в съседна държава

Кризата с боклука в София: Успя ли Столичната община да се пребори с проблема

Кризата с боклука в София: Успя ли Столичната община да се пребори с проблема

България Преди 2 часа

Натрупаният отпадък в столичните райони "Люлин", "Подуяне" и "Слатина" е събран, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Любопитно Преди 2 часа

Краят на януари носи положителни промени, нови възможности и заслужени успехи за тези зодиакални знаци

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

България Преди 2 часа

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на няколко общини

Авария остави без парно и топла вода част от София

Авария остави без парно и топла вода част от София

България Преди 2 часа

Подуправителят на БНБ Радослав Миленков на консултациите при президента Илияна Йотова

Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

България Преди 2 часа

<p>Снимка на Путин се появи в Белия дом</p>

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Свят Преди 2 часа

Кадър от червения килим в Аляска се появи на стена до Западното крило точно преди новите преговори за мир в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Алекс Богданска на 32 – шампанско, миди и винтижд дух

Edna.bg

Огненият Кон 2026 – годината, в която смелите печелят: ритуали за късмет и любов

Edna.bg

Мустафа Сангаре пропуска втори пореден мач на Левски

Gong.bg

Миг гениалност от Тодор Неделев донесе победа на Ботев Пловдив

Gong.bg

Едно "да" и четири "не" на консултациите за служебен премиер

Nova.bg

Издирват заподозрян за убийство във Варненско

Nova.bg