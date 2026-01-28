„Да, България“: Не сме съгласни хора автоматично да бъдат изключвани от листите

Н е смятаме, че трябва да бъдат изключвани хора автоматично от листите. По отношение на Даниел Лорер и Явор Божанков ("Продължаваме промяната") смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар и да противоречат на позицията на мнозинството, не можем автоматично да ги изключим от листите, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Решението на нашия Национален съвет е да се явим в коалиция на изборите, разговори за листите на са започвали", допълни Божанов.

На 24 януари Националният съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

По повод гласувания закон за закриване на Комисия за противодействие на корупцията (КПК) в зала по-рано днес Божидар Божанов посочи, че още през миналата седмица е започнало унищожаването на документи в КПК. Това, което се случи днес, е, че Борисов и Пеевски платиха със загубени стотици милиони евро по Плана за възстановяване и устойчивост, за да си заметат следите от това, че КПК беше използвана като бухалка и склад за компромати, добави той.

"От 70 дни в деловодството на Народното събрание отлежава ключов закон, който касае милиони български граждани за стотици хиляди сделки годишно за прехвърляне на моторни превозни средства и управляващите отказват да го разгледат, въпреки че в момента се гледа изменение в Закона за движение по пътищата", заяви народният представител Йордан Иванов от „Продължаваме промяна-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Той подчерта, че този закон предвижда отпадане на нотариалната заверка при прехвърляне на моторно превозно средство и добави, че България е единствената държава, в която има такава административна тежест и се осъществява такъв лобизъм в полза на нотариусите.

"По повод участието на България в Борда за мир на Доналд Тръмп ние се противопоставихме и виждаме, че днес ГЕРБ също се противопоставят. Очаквахме тази седмица ратификацията да влезе в пленарна зала, нищо подобно не се случва и очевидно от ГЕРБ са разбрали каква глупост са направили", заяви другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

"Във връзка с изказването на Румен Радев на Софийския икономически форум 2026 не сме съгласни да се сравнява Европа и ЕС със стратегии на страни, които намираме, че са далеч от бъдещето на Европа – като Русия и Китай например. Ние сме на мнение, че трябва да има реформирана Европа и има много какво да се работи за по-добрата работа на ЕС, но това трябва да се случва с конкурентоспособна икономика и с единен отговори на страните, когато има външна заплаха", заяви още Мирчев.