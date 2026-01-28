България

„Да, България“: Не сме съгласни хора автоматично да бъдат изключвани от листите

Това заяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов пред журналисти в НС

28 януари 2026, 14:12
„Да, България“: Не сме съгласни хора автоматично да бъдат изключвани от листите
Източник: БТА

Н е смятаме, че трябва да бъдат изключвани хора автоматично от листите. По отношение на Даниел Лорер и Явор Божанков ("Продължаваме промяната") смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар и да противоречат на позицията на мнозинството, не можем автоматично да ги изключим от листите, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Решението на нашия Национален съвет е да се явим в коалиция на изборите, разговори за листите на са започвали", допълни Божанов.

Денков: Кирил Петков не е изявил желание да участва в листите на ПП

На 24 януари Националният съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

По повод гласувания закон за закриване на Комисия за противодействие на корупцията (КПК) в зала по-рано днес Божидар Божанов посочи, че още през миналата седмица е започнало унищожаването на документи в КПК. Това, което се случи днес, е, че Борисов и Пеевски платиха със загубени стотици милиони евро по Плана за възстановяване и устойчивост, за да си заметат следите от това, че КПК беше използвана като бухалка и склад за компромати, добави той. 

„Да, България” остава в коалицията ПП-ДБ

"От 70 дни в деловодството на Народното събрание отлежава ключов закон, който касае милиони български граждани за стотици хиляди сделки годишно за прехвърляне на моторни превозни средства и управляващите отказват да го разгледат, въпреки че в момента се гледа изменение в Закона за движение по пътищата", заяви народният представител Йордан Иванов от „Продължаваме промяна-Демократична България“ (ПП-ДБ).

„Да, България” ще преговаря с „Продължаваме Промяната” за общо явяване на изборите

Той подчерта, че този закон предвижда отпадане на нотариалната заверка при прехвърляне на моторно превозно средство и добави, че България е единствената държава, в която има такава административна тежест и се осъществява такъв лобизъм в полза на нотариусите.

"По повод участието на България в Борда за мир на Доналд Тръмп ние се противопоставихме и виждаме, че днес ГЕРБ също се противопоставят. Очаквахме тази седмица ратификацията да влезе в пленарна зала, нищо подобно не се случва и очевидно от ГЕРБ са разбрали каква глупост са направили", заяви другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

След изключването от БСП: Явор Божанков ще води листа на ПП и ДБ

"Във връзка с изказването на Румен Радев на Софийския икономически форум 2026 не сме съгласни да се сравнява Европа и ЕС със стратегии на страни, които намираме, че са далеч от бъдещето на Европа – като Русия и Китай например. Ние сме на мнение, че трябва да има реформирана Европа и има много какво да се работи за по-добрата работа на ЕС, но това трябва да се случва с конкурентоспособна икономика и с единен отговори на страните, когато има външна заплаха", заяви още Мирчев.

Източник: БТА/Лилия Йорданова    
Последвайте ни
Това ли е новата партия на Румен Радев?

Това ли е новата партия на Румен Радев?

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?

След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

pariteni.bg
Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Най-стресиращото ми беше рестото“: как една банкова карта ми спести хаоса при двойното обращение на лев и евро

„Най-стресиращото ми беше рестото“: как една банкова карта ми спести хаоса при двойното обращение на лев и евро

Пари Преди 27 минути

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

България Преди 32 минути

Първоначално „Булгаргаз“ предложи цена на природния газ за февруари от 32,34 евро/MWh

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Свят Преди 59 минути

Бетъни Стивънс сподели, че е имало механичен проблем, който е довел до кацане без прибрани колесници

Жена е убита пред очите на детето си, полицията издирва мъжа ѝ

Жена е убита пред очите на детето си, полицията издирва мъжа ѝ

България Преди 1 час

Той е на 31 г., висок около 170 см., слаб със светли очи, от с. Брестак, област Варна

Кризата с боклука в София: Успя ли Столичната община да се пребори с проблема

Кризата с боклука в София: Успя ли Столичната община да се пребори с проблема

България Преди 1 час

Натрупаният отпадък в столичните райони "Люлин", "Подуяне" и "Слатина" е събран, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Любопитно Преди 1 час

Краят на януари носи положителни промени, нови възможности и заслужени успехи за тези зодиакални знаци

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

България Преди 1 час

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на няколко общини

Авария остави без парно и топла вода част от София

Авария остави без парно и топла вода част от София

България Преди 1 час

Подуправителят на БНБ Радослав Миленков на консултациите при президента Илияна Йотова

Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

България Преди 1 час

Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ

Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ

България Преди 2 часа

Мярката е от ключово значение за българските граждани, които очакват саниране на жилищата им, каза регионалният министър в оставка Иван Иванов

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

България Преди 2 часа

"Античният театър и Амфитеатърът на Сердика“ ще бъде съхранен, реставриран и реконструиран, съобщи министърът на културата в оставка Мариян Бачев

Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

Свят Преди 2 часа

Генералният секретар на Алианса успя да върне НАТО от ръба на кризата около Гренландия. Но някои в Европа вече се питат - на каква цена?

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

България Преди 2 часа

<p>Прокуратурата&nbsp;разследва катастрофата при ГКПП &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Инцидентът стана във вторник сутринта

Снимката е илюстративна

Кървав кошмар в Казанлък: Каракачанка нахапа жена по лицето и ръцете по време на разходка

България Преди 2 часа

38-годишна стопанка на джак ръсел е с тежки рани след внезапно нападение в жк „Изток“; собственикът на агресивното животно е на 77 години

Снимката е илюстративна

Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ

Свят Преди 2 часа

Природата „стреля“: Зловещ пукот оглася американските гори по време на рекордния студ. Разберете каква е научната истина зад опасния феномен и защо сокът на дърветата се превръща в бомба с часовников механизъм при екстремни температури

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Огненият Кон 2026 – годината, в която смелите печелят: ритуали за късмет и любов

Edna.bg

Думите на кралица Елизабет за Джордж и Шарлот, които днес звучат пророчески

Edna.bg

Хьогмо: Страхотен стадион, страхотни фенове, вкъщи сме силни

Gong.bg

Рома няма да се разделя с нападател

Gong.bg

Консултациите на „Дондуков” 2 продължават (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Издирват заподозрян за убийство във Варненско

Nova.bg