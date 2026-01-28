Смятан за мъртъв моряк се появи на борда на танкер

Ч лен на екипажа на танкер, който изчезна край Северна Германия през уикенда, е намерен жив на борда, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Мъжът е откаран в болница и „не е в опасност“, заяви говорителка на полицията.

Леден капан: Спират търсенето на моряк, паднал от танкер в Северно море

Двайсет и девет годишният моряк беше обявен за изчезнал от танкера „Сонга Пърл“ (Songa Pearl) в неделя сутринта.

Танкерът е бил под малтийски флаг и пътувал от Антверпен до Гданск. Той е бил в германски води край пристанищния град Куксхафен, когато членът на екипажа е изчезнал.

По време на спасителните операции за издирването му в неделя германското дружество за спасяване на корабокрушенци е работило с голям брой спасителни екипи, няколко лодки и хеликоптер, но операциите бяха прекратени по-късно през деня заради опасенията на властите, че морякът не би могъл да издържи часове наред в ледената вода, която е около 1 градус по Целзий.

Прекратени са издирвателните операции в района на инцидента в Северно море

В крайна сметка морякът е бил открит жив на борда от други членове на екипажа, но полицията все още не е разкрила причината за странното изчезване.

„Не можем да кажем къде е бил отишъл“, заяви говорителката.