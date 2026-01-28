„Не може да стане по-голямо от това“: Военната чистка на Си Дзинпин и пътят към глобален конфликт

Н икой не може да спре Си Дзинпин от нахлуване в Тайван, сега когато той е единственият върховен командир на една от най-мощните армии в света, предупреждават експерти.

Това се случва, след като генерал Джан Юся – върховен генерал на Китайската народна република и вторият по ранг след самия президент – беше отстранен от длъжност след обвинения в подкуп и шпионаж в полза на САЩ – изключително рядък и показателен ход. Анализаторите вече се опасяват от още по-силна концентрация на власт в ръцете на амбициозния и решителен Си.

Професор Стив Цанг, директор на Китайския институт към SOAS, заяви пред The Sun, че президентът на Китай вече се е превърнал в „абсолютен владетел“ – развитие, което отваря вратата към потенциален конфликт с участието на няколко глобални суперсили.

„Ако е имало генерал в Китай, който е можел да каже на Си това, което той не е искал да чуе, това е бил генерал Джан“, обясни Цанг.

„Това означава, че той е бил единственият, който е можел да каже на Си дали американското възпиране по отношение на Тайван трябва да се приема сериозно.“

„Сега никой няма да го каже. Дори ако всеки втори генерал от Народноосвободителната армия смята, че подобен ход би бил катастрофа, те ще кажат: „Да, господине“.“

„И не е задължително това да е Тайван – може да бъде всеки друг сценарий.“

„Вероятността Китай да изпрати Народноосвободителната армия извън страната за операция, която съзнателно ще доведе до катастрофа, по принцип е нереалистична.“

„Си не би направил това, ако знае, че ще бъде катастрофа. Но ако никой с реален военен опит не посмее да му го каже, тогава рискът подобно нещо да се случи нараства.“

Шокиращата чистка на висшето военно ръководство, извършена по нареждане на Си Дзинпин, рязко повишава напрежението в регион, който и без това вече се намира на ръба на криза.

Китай нееднократно е провеждал мащабни военни учения с бойни стрелби, симулиращи превземането и блокадата на Тайван, а Пекин продължава открито да заплашва, че ще „унищожи“ съседната държава. Потенциална атака срещу Тайван все по-често се разглежда от представители на НАТО и военни анализатори като възможна искра за глобален конфликт – често описван като сценарий за Трета световна война.

Съединените щати вече заявиха, че ще защитят Тайван, докато Япония предупреди, че нападение срещу острова ще бъде възприето като „екзистенциална заплаха“ за собствената ѝ национална сигурност.

Подобно развитие може да доведе до конфликт с невъобразими мащаби и в Европа. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че подобна война ще се води на два фронта, като Русия би могла да атакува територия на Алианса, за да държи Запада зает.

Цанг предупреди, че Китай в крайна сметка ще нахлуе в Тайван – „няма съмнение за това“ – но смята, че това ще се случи около 2037 г., приблизително десетилетие по-късно от прогнозите на САЩ.

„Китай може да строи кораби и самолети много бързо“, обясни той.

„Но обучението на войници, моряци и пилоти за координирани и ефективни действия при една толкова сложна операция като нахлуването в Тайван е изключително труден процес.“

Тези събития се развиват в момент, когато сър Киър Стармър се отправя на тридневно посещение в Китай – първото посещение на британски премиер в страната от 2018 г. насам.

Целта на визитата е да бъдат засилени търговските връзки с втората по големина икономика в света след САЩ.

Лидерът на Лейбъристката партия обаче ще трябва да балансира между опитите да умилостиви Си Дзинпин и риска да разгневи Доналд Тръмп.

Генерал Джан вероятно е бил ключова фигура в този деликатен дипломатически процес за задълбочаване на отношенията между двете държави – но вече не е. Цанг го описа като „най-професионалния“ сред китайските генерали и подчерта, че западните му колеги са уважавали военния му опит.

С отстраняването му от Централната военна комисия – най-висшия военен орган, в който той беше старши от двамата заместник-председатели – президентът демонстрира, че може и ще отстрани всеки генерал, който не отговаря на стандартите, които сам е поставил.

„От време на време се появяват изключително смели хора – и обикновено им отрязват главата“, добави Цанг.

Джеймс Кинг, експерт по Китай в Chatham House, заяви пред The Sun, че уволнението на Джан представлява „огромен“ военен риск.

„Имаме един човек, който командва армия от два милиона войници – четири милиона, ако включим резервистите и паравоенните формирования – военноморски флот от 780 кораба и плавателни съда, едни от най-големите военновъздушни сили в света и 600 ядрени ракети, способни да поразят почти всяка точка на планетата“, каза той.

„За мен рискът е именно в това – изключителната концентрация на власт в ръцете на един човек и пълната непрозрачност на системата.“

„Никой не знае как всъщност се вземат решенията.“

Заедно с друг генерал – Лю Женли, по-нископоставен член на комисията и ръководител на Обединения щаб – Джан беше обвинен в „сериозно потъпкване и увреждане на системата за отговорност на председателя“ – рядко използвано обвинение в Китай. Министерството на отбраната обяви мерките в събота, без да предостави допълнителни подробности.

На следващия ден вестникът на Народноосвободителната армия публикува редакционна статия, в която също не бяха посочени конкретни причини.

В текста се посочваше единствено, че става дума за „предполагаеми сериозни нарушения на дисциплината и закона“ и че това е доказателство за ангажимента на Китай да се бори с корупцията.

Това е кампания, която Си Дзинпин води още от началото на управлението си, като в нейното име бяха отстранени множество високопоставени фигури, включително от върховете на армията.

Възможно е президентът да се стреми да „даде пример“ именно с Джан и Лю.

Но вината им – или липсата на такава – няма да бъде установена чрез открит съдебен процес, предупреди Кинг.

„Можем с голяма сигурност да кажем, че тези хора ще бъдат елиминирани“, каза той.

„Предполагам, че ще получат дълги присъди лишаване от свобода. Би било твърде голямо разочарование да видим някой като Джан осъден на смърт.“

„А Си трябва да се тревожи както за лоялността на Китайската комунистическа партия, така и за тази на армията.“

„Някой като Джан е най-близкото до приятел от детството, което Си Дзинпин има.“

„Бащите им са се сражавали заедно като бойни другари и произхождат от една и съща част на Китай. Те имат дълга обща история – и именно затова това е ударна вълна в самото сърце на китайската политика.“

„Не може да има по-голямо политическо земетресение в Китай. Това допълнително засилва властта на Си на върха на йерархията на Китайската комунистическа партия.“