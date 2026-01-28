Свят

„Не може да стане по-голямо от това“: Военната чистка на Си Дзинпин и пътят към глобален конфликт

Шокиращата чистка на висшето военно ръководство, извършена по нареждане на Си Дзинпин, рязко повишава напрежението в регион, който и без това вече се намира на ръба на криза

28 януари 2026, 14:38
„Не може да стане по-голямо от това“: Военната чистка на Си Дзинпин и пътят към глобален конфликт
Източник: Getty Images

Н икой не може да спре Си Дзинпин от нахлуване в Тайван, сега когато той е единственият върховен командир на една от най-мощните армии в света, предупреждават експерти.

Това се случва, след като генерал Джан Юся – върховен генерал на Китайската народна република и вторият по ранг след самия президент – беше отстранен от длъжност след обвинения в подкуп и шпионаж в полза на САЩ – изключително рядък и показателен ход. Анализаторите вече се опасяват от още по-силна концентрация на власт в ръцете на амбициозния и решителен Си.

Професор Стив Цанг, директор на Китайския институт към SOAS, заяви пред The Sun, че президентът на Китай вече се е превърнал в „абсолютен владетел“ – развитие, което отваря вратата към потенциален конфликт с участието на няколко глобални суперсили.

„Ако е имало генерал в Китай, който е можел да каже на Си това, което той не е искал да чуе, това е бил генерал Джан“, обясни Цанг.

„Това означава, че той е бил единственият, който е можел да каже на Си дали американското възпиране по отношение на Тайван трябва да се приема сериозно.“

„Сега никой няма да го каже. Дори ако всеки втори генерал от Народноосвободителната армия смята, че подобен ход би бил катастрофа, те ще кажат: „Да, господине“.“

„И не е задължително това да е Тайван – може да бъде всеки друг сценарий.“

„Вероятността Китай да изпрати Народноосвободителната армия извън страната за операция, която съзнателно ще доведе до катастрофа, по принцип е нереалистична.“

„Си не би направил това, ако знае, че ще бъде катастрофа. Но ако никой с реален военен опит не посмее да му го каже, тогава рискът подобно нещо да се случи нараства.“

Шокиращата чистка на висшето военно ръководство, извършена по нареждане на Си Дзинпин, рязко повишава напрежението в регион, който и без това вече се намира на ръба на криза.

Китай нееднократно е провеждал мащабни военни учения с бойни стрелби, симулиращи превземането и блокадата на Тайван, а Пекин продължава открито да заплашва, че ще „унищожи“ съседната държава. Потенциална атака срещу Тайван все по-често се разглежда от представители на НАТО и военни анализатори като възможна искра за глобален конфликт – често описван като сценарий за Трета световна война.

Източник: Getty Images

Съединените щати вече заявиха, че ще защитят Тайван, докато Япония предупреди, че нападение срещу острова ще бъде възприето като „екзистенциална заплаха“ за собствената ѝ национална сигурност.

Подобно развитие може да доведе до конфликт с невъобразими мащаби и в Европа. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че подобна война ще се води на два фронта, като Русия би могла да атакува територия на Алианса, за да държи Запада зает.

Цанг предупреди, че Китай в крайна сметка ще нахлуе в Тайван – „няма съмнение за това“ – но смята, че това ще се случи около 2037 г., приблизително десетилетие по-късно от прогнозите на САЩ.

„Китай може да строи кораби и самолети много бързо“, обясни той.

„Но обучението на войници, моряци и пилоти за координирани и ефективни действия при една толкова сложна операция като нахлуването в Тайван е изключително труден процес.“

Тези събития се развиват в момент, когато сър Киър Стармър се отправя на тридневно посещение в Китай – първото посещение на британски премиер в страната от 2018 г. насам.

Целта на визитата е да бъдат засилени търговските връзки с втората по големина икономика в света след САЩ.

Лидерът на Лейбъристката партия обаче ще трябва да балансира между опитите да умилостиви Си Дзинпин и риска да разгневи Доналд Тръмп.

Генерал Джан вероятно е бил ключова фигура в този деликатен дипломатически процес за задълбочаване на отношенията между двете държави – но вече не е. Цанг го описа като „най-професионалния“ сред китайските генерали и подчерта, че западните му колеги са уважавали военния му опит.

С отстраняването му от Централната военна комисия – най-висшия военен орган, в който той беше старши от двамата заместник-председатели – президентът демонстрира, че може и ще отстрани всеки генерал, който не отговаря на стандартите, които сам е поставил.

„От време на време се появяват изключително смели хора – и обикновено им отрязват главата“, добави Цанг.

Джеймс Кинг, експерт по Китай в Chatham House, заяви пред The Sun, че уволнението на Джан представлява „огромен“ военен риск.

„Имаме един човек, който командва армия от два милиона войници – четири милиона, ако включим резервистите и паравоенните формирования – военноморски флот от 780 кораба и плавателни съда, едни от най-големите военновъздушни сили в света и 600 ядрени ракети, способни да поразят почти всяка точка на планетата“, каза той.

„За мен рискът е именно в това – изключителната концентрация на власт в ръцете на един човек и пълната непрозрачност на системата.“

„Никой не знае как всъщност се вземат решенията.“

Заедно с друг генерал – Лю Женли, по-нископоставен член на комисията и ръководител на Обединения щаб – Джан беше обвинен в „сериозно потъпкване и увреждане на системата за отговорност на председателя“ – рядко използвано обвинение в Китай. Министерството на отбраната обяви мерките в събота, без да предостави допълнителни подробности.

На следващия ден вестникът на Народноосвободителната армия публикува редакционна статия, в която също не бяха посочени конкретни причини.

В текста се посочваше единствено, че става дума за „предполагаеми сериозни нарушения на дисциплината и закона“ и че това е доказателство за ангажимента на Китай да се бори с корупцията.

Това е кампания, която Си Дзинпин води още от началото на управлението си, като в нейното име бяха отстранени множество високопоставени фигури, включително от върховете на армията.

Възможно е президентът да се стреми да „даде пример“ именно с Джан и Лю.

Но вината им – или липсата на такава – няма да бъде установена чрез открит съдебен процес, предупреди Кинг.

„Можем с голяма сигурност да кажем, че тези хора ще бъдат елиминирани“, каза той.

„Предполагам, че ще получат дълги присъди лишаване от свобода. Би било твърде голямо разочарование да видим някой като Джан осъден на смърт.“

„А Си трябва да се тревожи както за лоялността на Китайската комунистическа партия, така и за тази на армията.“

„Някой като Джан е най-близкото до приятел от детството, което Си Дзинпин има.“

„Бащите им са се сражавали заедно като бойни другари и произхождат от една и съща част на Китай. Те имат дълга обща история – и именно затова това е ударна вълна в самото сърце на китайската политика.“

„Не може да има по-голямо политическо земетресение в Китай. Това допълнително засилва властта на Си на върха на йерархията на Китайската комунистическа партия.“

Източник: The Sun    
Си Дзинпин Нахлуване в Тайван Военна чистка Концентрация на власт Трета световна война Китайска армия Генерал Джан Юся Китайска политика Международни отношения Корупция в Китай
Последвайте ни

По темата

Това ли е новата партия на Румен Радев?

Това ли е новата партия на Румен Радев?

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?

След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

pariteni.bg
Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Любопитно Преди 6 минути

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Свят Преди 6 минути

От онлайн банкирането до кодовете за ядрени ракети квантовите компютри могат да разбият цялото цифрово криптиране на планетата - с ужасяващи последици

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Свят Преди 35 минути

Казмирчак е републиканец и привърженик на президента на САЩ, Доналд Тръмп

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

България Преди 54 минути

Визията изхожда от разбирането, че изкуственият интелект вече е част от средата, в която учениците учат и общуват

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Свят Преди 1 час

Бетъни Стивънс сподели, че е имало механичен проблем, който е довел до кацане без прибрани колесници

Жена е убита пред очите на детето си, полицията издирва мъжа ѝ

Жена е убита пред очите на детето си, полицията издирва мъжа ѝ

България Преди 1 час

Той е на 31 г., висок около 170 см., слаб със светли очи, от с. Брестак, област Варна

„Да, България“: Не сме съгласни хора автоматично да бъдат изключвани от листите

„Да, България“: Не сме съгласни хора автоматично да бъдат изключвани от листите

България Преди 1 час

Това заяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов пред журналисти в НС

Tyga, Gucci Mane и Джейсън Деруло: Защо западни музиканти се завръщат на сцената в Русия

Tyga, Gucci Mane и Джейсън Деруло: Защо западни музиканти се завръщат на сцената в Русия

Свят Преди 1 час

Макар тези изпълнители да не са сред най-големите имена в световната музика, завръщането им показва, че част от западните артисти са готови да поемат риска от негативна обществена реакция, като изнасят концерти в страна, която е нахлула в съседна държава

Кризата с боклука в София: Успя ли Столичната община да се пребори с проблема

Кризата с боклука в София: Успя ли Столичната община да се пребори с проблема

България Преди 1 час

Натрупаният отпадък в столичните райони "Люлин", "Подуяне" и "Слатина" е събран, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Любопитно Преди 1 час

Краят на януари носи положителни промени, нови възможности и заслужени успехи за тези зодиакални знаци

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

България Преди 1 час

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на няколко общини

Авария остави без парно и топла вода част от София

Авария остави без парно и топла вода част от София

България Преди 1 час

Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ

Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ

България Преди 2 часа

Мярката е от ключово значение за българските граждани, които очакват саниране на жилищата им, каза регионалният министър в оставка Иван Иванов

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

България Преди 2 часа

"Античният театър и Амфитеатърът на Сердика“ ще бъде съхранен, реставриран и реконструиран, съобщи министърът на културата в оставка Мариян Бачев

Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

Свят Преди 2 часа

Генералният секретар на Алианса успя да върне НАТО от ръба на кризата около Гренландия. Но някои в Европа вече се питат - на каква цена?

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Огненият Кон 2026 – годината, в която смелите печелят: ритуали за късмет и любов

Edna.bg

Думите на кралица Елизабет за Джордж и Шарлот, които днес звучат пророчески

Edna.bg

Хьогмо: Страхотен стадион, страхотни фенове, вкъщи сме силни

Gong.bg

Рома няма да се разделя с нападател

Gong.bg

Консултациите на „Дондуков” 2 продължават (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Издирват заподозрян за убийство във Варненско

Nova.bg