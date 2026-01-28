Свят

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

От онлайн банкирането до кодовете за ядрени ракети квантовите компютри могат да разбият цялото цифрово криптиране на планетата - с ужасяващи последици

28 януари 2026, 15:30
Източник: iStock

П рез тази година ще настъпи „Q-Day“ – адът ще се отприщи. Криптовалутите ще се сринат, цената на златото ще се удвои, а световната финансова система ще бъде разтърсена до основи.

Докато банките и правителствата трескаво се опитват да закърпят дигитален свят, в който сигурността просто се е сринала, всяка тайна, която някога е била поверена на интернет, ще бъде разкрита -  от имейли до търсенията в Google, пише Daily Mail.

Хората ще загубят доверие в някога стабилните финансови институции, ще трупат кеш и ще купуват само това, което могат да държат в ръцете си. Ще се върнем към дните, когато спестяванията се крият под дюшека. А що се отнася до сигурните комуникации, за мнозина това ще означава връщане към писане на хартия.

Този кошмарен сценарий беше посочен от датската Saxo Bank като водещото им предложение за 2026 г. в годишните им „шокиращи прогнози“.

Но, както по-късно признаха технологични експерти, може би това изобщо не е толкова невероятно.

„Q-Day“ е моментът, в който бъдещ квантов компютър, най-мощният цифров процесор, създаван от човека, ще разбие електронните системи за сигурност на света.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такова събитие отдавна вълнува хората, които посочват още по-мрачни последици от тези, споменати от датчаните, включително:

  1. цели градове без ток,
  2. деактивирани ракетни силози и ядрени подводници, подмамени да изплуват насред враждебни флотилии.

И макар да не видим всичко това в следващите месеци, изследователите са единодушни, че версия на Q-Day може да е само на няколко години разстояние, а когато удари, последствията ще бъдат още по-разрушителни от описаното от Saxo Bank.

Според много експерти, въпреки че се представя като най-голямата технологична революция на нашето време, изкуственият интелект е само подгряващ акт за квантовите компютри.

Колко струва най-мощният квантов компютър в света

Тези изключително мощни машини, които могат да решават проблеми далеч отвъд възможностите на традиционните компютри, вече са преминали началните етапи на научноизследователска и развойна дейност.

Гиганти от Силициевата долина като Microsoft, IBM и Google се надпреварват за надмощие в област, в която и няколко британски компании са на водещи позиции.

Квантовите компютри използват законите на квантовата механика, физиката на атомите, молекулите и други микроскопични частици, за да обработват информация по коренно различен и много по-бърз начин от обикновените компютри.

Последните използват „битове“ (от „binary digit“, най-малката единица дигитална информация), които са или единица, или нула. Квантовите компютри използват миниатюрни частици, наречени „кюбити“, които могат да бъдат единица, нула или, колкото и странно да звучи, и двете едновременно.

Да, това е изключително сложно, но уникалните свойства на кюбитите позволяват да се изследват много възможности наведнъж при решаване на проблем, за разлика от битовете, които проверяват само една възможност в даден момент чрез проба и грешка.

Това позволява на квантовите компютри да съхраняват експоненциално повече информация и да работят експоненциално по-бързо, решавайки задачи с почти немислима скорост.

Предизвикателството сега е преминаването от експериментални машини към т.нар. „квантови компютри в голям мащаб“, чрез изграждане на системи с достатъчно кюбити и корекция на грешките, за да решават сложни реални проблеми.

Физикът сър Питър Найт, един от водещите британски учени в областта, казва:
„Неща, които биха отнели възрастта на Вселената за изчисление дори на най-мощния суперкомпютър, вероятно ще се извършват за секунди.“

Но, както често се случва при революционни технологични пробиви, има и кошмарна страна: квантовите компютри могат да проникнат във всяка „сигурна“ модерна система.

Дори най-здравите алгоритми за криптиране ще бъдат уязвими, което представлява опустошителна заплаха за дигиталното банкиране и много други сфери. Криптовалути като биткойн са особено застрашени, тъй като основното им предимство е, че уж не могат да бъдат хакнати.

Най-популярните системи за криптиране днес разчитат на изключително сложни математически задачи, които традиционните компютри почти не могат да решат. За квантов компютър обаче това би било лесна работа.

Представете си, предупреждават експертите по сигурността, какви ще са последиците, ако всяка парола и всяко криптирано съобщение, което някога сте изпратили, стане достъпно за всеки, който иска да го види. Заплахите се разделят на две основни области: конфиденциалност и удостоверяване.

Неочакваният проблем на квантовите технологии

Застрашени ще бъдат имейлите ни, текстовите съобщения, анонимните публикации в социалните мрежи (и анонимното сърфиране в онлайн порнография), банковите сметки, биткойн портфейлите, както и криминални и медицински досиета.

Генераторите на случайни числа в онлайн казината, паролите за домашния Wi-Fi, смарт картите за достъп до офиси, всичко това внезапно ще стане уязвимо.

Болници, електроцентрали и банки ще се превърнат в играчка в ръцете на хакерите, както и правителствата.

Военни експерти казват, че Q-Day ще позволи на други държави да шпионират в реално време най-секретните отбранителни данни, като местоположението на подводници и ракети и какво наблюдават спътниците.

Очевидно решение би било да се намерят по-добри методи за криптиране, но дори това не е гаранция.

Експертите по сигурността са силно обезпокоени, защото хакери и враждебни играчи вече използват стратегията „събирай сега, декриптирай по-късно“, при която масово трупат криптирани данни, за да ги разчетат, когато квантовите компютри го позволят.

Това създава особен риск за чувствителна информация като медицински досиета, интелектуална собственост и държавни тайни, които трябва да останат защитени години наред.

Миналата година GCHQ, британската разузнавателна и киберслужба, разкри, че хакери, работещи за китайското правителство, провеждат мащабна операция с кодово име Salt Typhoon още от поне 2021 г.

Според службата Пекин е атакувал над 80 държави, „събирайки“ данни от правителствени мрежи, транспорт, телекомуникации, хотели, енергийни компании и военни структури.

Бившият шеф по криптография в GCHQ Даниел Шиу заяви, че смята за „достоверно“ почти всеки британски гражданин да е имал компрометирани данни по този начин.

И макар технологични компании като Apple вече да пускат усъвършенствани форми на криптиране, устойчиви на квантови атаки, те не могат да бъдат приложени със задна дата върху вече криптирани по стария начин данни.

Техническите предизвикателства пред квантовата революция и зловещата зора на Q-Day все още са налице. Учените трябва да създадат повече и по-добри кюбити, които са известни с това, че допускат грешки и са физически „чувствителни“ към средата.

САЩ: Защитата от квантови компютри изостава

Затова традиционно те се държат в огромни сгради, скъпо изолирани от вибрации и светлина, и охлаждани до температури по-ниски от тези в открития Космос.

Въпреки това, след като консултантският гигант McKinsey прогнозира, че технологията може да увеличи стойността на световния бизнес с до 967 милиарда паунда до 2035 г., огромни средства се наливат в квантовите компютри, включително ангажимент от 2,5 милиарда паунда от британското правителство за Националната програма за квантови технологии.

С развитието на все по-мощни квантови процесори Q-Day се приближава. IBM работи по „мащабен, устойчив на грешки“ квантов суперкомпютър до 2029 г., а Microsoft твърди, че пробивът е „на години, не на десетилетия разстояние“.

Преди година Google представи най-новата си версия, Willow, която решава за по-малко от пет минути задача, за която на най-бързите съществуващи суперкомпютри биха били нужни десет септилиона години, това е числото 10 с 24 нули. Което, между другото, е по-дълго от съществуването на Вселената.

Някои експерти смятат, че Q-Day няма да е един-единствен момент, а постепенно развиваща се заплаха, такава, която може вече да е тук. От приблизително 100 до 200 квантови компютъра в света много се намират в Китай, който пази в тайна какво прави с тях.

Както признават някои технолози, Q-Day може вече да е настъпил. Просто още не знаем за него.

Източник: Daily Mail     
