„Най-стресиращото ми беше рестото“: как една банкова карта ми спести хаоса при двойното обращение на лев и евро

П ървите дни след въвеждането на еврото бяха… странни.

Цените бяха в две валути. Хората пред мен на касата брояха монети. Касиерката се колебаеше в коя валута да върне рестото. А аз – признавам – постоянно си превъртах в главата: „Това колко беше в левове? А това в евро?“.

Докато не осъзнах, че всъщност имам едно много просто решение в джоба си – карта ми Visa.

„Плащате ли с карта?“ – въпросът, който промени всичко

В първата седмица на двойното обращение (когато можеше да се плаща в брой и с левове, и с евро), объркването беше навсякъде.

Малко ресто в евро. Малко ресто в левове. Понякога и двете.

Един ден на въпроса в лева или евро отговорих: „С Visa”.

И проблемът изчезна.

Нямаше сметки.

Нямаше чудене.

Нямаше въпрос „Колко точно трябва да дам?“.

Сумата, която виждах на POS терминала, беше крайната сума.

Най-голямото ми притеснение се оказа напразно

Признавам си: в началото се чудех дали няма да трябва да си сменям картата. Дали ще работи. Дали трябва да правя нещо.

Оказа се, че не трябва да правя абсолютно нищо.

Същата карта.

Същият ПИН.

Същите лимити.

Същото приложение на телефона.

Всичко продължи да работи както преди. Просто валутата се смени.

Мобилното банкиране се превърна в новия ми ориентир

В първите седмици постоянно проверявах приложението си.

Всяко плащане се появяваше веднага.

Виждах сумата в евро.

Започнах постепенно да свиквам с новите стойности.

Оказа се, че това е най-бързият начин да „превключа“ мисленето си към новата валута. Без таблици. Без калкулатор. Без догадки.

Междувременно започнах да забелязвам нещо и от другата страна на касата

Любопитното е, че промяната не беше само при клиентите.

В кварталното кафе, в малкия магазин, в аптеката – местата, където по-рано понякога плащането с карта беше „по изключение“, вече беше напълно нормално.

Сервитьорът вече не броеше монети.

Касиерката не се притесняваше за рестото.

Опашките вървяха по-бързо.

По-късно разбрах, че все повече малки търговци са започнали да приемат картови плащания с подкрепата на програмata na Visa като „България БезБрой“, която помага на бизнеса да се дигитализира при по-облекчени условия. И не е случайно, че 84% от новите търговци, които са въвели картови плащания през 2024 г., са го направили именно с такава подкрепа.

Равносметката след близо месец

Днес вече почти не мисля за това, че валутата се смени.

Просто плащам.

С карта.

С телефон.

Бързо.

Преходът към еврото можеше да бъде много по-стресиращ. За мен лично той мина спокойно по една проста причина: не се опитвах да се справям с две валути в брой.

Понякога най-голямата промяна не идва с нова технология, а с едно малко решение:

„Плащам с карта.“