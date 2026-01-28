Свят

Tyga, Gucci Mane и Джейсън Деруло: Защо западни музиканти се завръщат на сцената в Русия

Макар тези изпълнители да не са сред най-големите имена в световната музика, завръщането им показва, че част от западните артисти са готови да поемат риска от негативна обществена реакция, като изнасят концерти в страна, която е нахлула в съседна държава

28 януари 2026, 14:09
Tyga, Gucci Mane и Джейсън Деруло: Защо западни музиканти се завръщат на сцената в Русия
Източник: Getty Images

В седмиците след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. президентът Владимир Путин заяви, че Западът се опитва да „отмени“ Русия.

Близо четири години по-късно малък, но нарастващ брой западни музиканти, сред които Tyga, Gucci Mane и Джейсън Деруло, отново излизат на сцена в Русия – въпреки продължаващите санкции и широко разпространените културни бойкоти.

Макар тези изпълнители да не са сред най-големите имена в световната музика, завръщането им показва, че част от западните артисти са готови да поемат риска от негативна обществена реакция, като изнасят концерти в страна, която е нахлула в съседна държава. Това също така показва, че Русия е намерила начини да ги привлече, коментират анализатори и музикални критици пред The Moscow Times.

Преди пандемията и войната не беше необичайно някои от най-големите световни групи и изпълнители да гастролират в Русия. Имена като Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, System of a Down, Muse и Thirty Seconds to Mars пълнеха зали и арени из цялата страна.

С изключение на краткото посещение на Кание Уест обаче, известни западни изпълнители до голяма степен отсъстваха от Русия от февруари 2022 г. до края на 2024 г. Публиката бе принудена да се задоволи с участията на блус групата на пропутинския актьор Стивън Сегал и със солов концерт на бившия фронтмен на Deep Purple – Джо Лин Търнър.

Тази тенденция започна да се променя през 2025 г.

Американският рапър DaBaby пристигна в Москва през февруари 2025 г. за първото си участие в Русия – концерт, който според информации е планирал още от 2022 г. Той беше посрещнат на летище Внуково от фолклорен ансамбъл и получи като подарък балалайка, изработена по поръчка.

По време на шоуто рапърът покани тийнейджър на сцената, който впоследствие повърна пред публиката. Tyga продължи с концерти в Русия през май и август. Попитан след майското си участие дали се притеснява от негативна реакция, той отговори: „Вие ми показахте много любов. Оценявам го. Ценя Русия.“

Подкрепящият Тръмп рапър Lil Pump също изнесе концерт в Москва през юни, заедно с Richie Wess и Smokerpurpp, след като първоначално обявеният хедлайнер Offset се оттегли заради „широко разпространени анулирания на полети“. Lil Pump завърши сета си с „I Love It“, написана в съавторство с Кание Уест, а по-късно записа песен с руската певица МАРГО.

Embed from Getty Images

„Lil Pump вече е бил в Русия и наистина му харесва тук“, заяви Анна Субчева, изпълнителен директор на Say Agency – един от големите концертни промоутъри в Москва. „Когато разбра, че има възможност да дойде и да се изяви, той беше напълно „за“.“

Петкратният номиниран за „Грами“ Akon изнесе два концерта в Русия през лятото – първите му участия в страната от 2014 г. насам. Прокремълското издание „Известия“ описа сенегалско-американския певец като танцуващ без риза, участващ в краудсърфинг в прозрачна сфера и „разтърсващ столичната публика“.

„Това наистина е нашата младост“, каза един от посетителите пред „Известия“. „Обичаме R&B, рап и хип-хоп, затова сме тук. Не става дума за носталгия. Това винаги е модерно.“

Рапърът и водещ на „Pimp My Ride“ Xzibit изнесе три концерта в Русия през 2025 г. Междувременно R&B изпълнителят Джейсън Деруло се появи на сцена в Санкт Петербург и Москва, където заяви пред феновете, че планира да се завърне като част от световното си турне през 2026 г.

През декември рапърът Gucci Mane, според съобщения, е пристигнал по-рано в Москва след 19-часово пътуване от Атланта през Дубай, за да разгледа Кремъл преди концерта си.

Embed from Getty Images

  • Правни и логистични пречки

Макар западните артисти да не са официално забранени в Русия, много от тях избягват страната от 2022 г. насам поради политически съображения, опасения за имиджа си и сложността на спазването на санкционните режими.

Изнасянето на концерти в Русия означава заобикаляне на санкциите на САЩ и ЕС, което изисква внимателна правна проверка, за да се избегнат финансови отношения със санкционирани банки или организации.

Изгнаната организация „Трансперънси интернешънъл Русия“ заяви пред The Moscow Times, че артистите вероятно не са били плащани директно от руски промоутъри, а чрез свои тур-мениджърски или букинг компании. Плащанията често се осъществяват чрез посредници или чуждестранни контрагенти, тъй като санкциите ограничават трансграничните преводи.

„В други сектори, които сме анализирали, подобни посредници улесняват плащанията от Русия, като оперират в множество юрисдикции и банкови системи“, посочва представител на организацията.

„Трансперънси“ отбелязва още, че агенция Say е организирала повечето концерти на чуждестранни изпълнители в Русия.

Макар използването на посредници да не е незаконно, то значително увеличава рисковете, свързани със спазването на санкциите, предупреждават от организацията.

Embed from Getty Images

  • Парите говорят ли?

Някои артисти вече се сблъскват с остра обществена реакция заради участията си в Русия.

„Наистина ли смятате, че това е подходящият момент да посетите страна, чийто режим извършва геноцид всеки ден?“, гласи коментар под публикация на Джейсън Деруло в социалните мрежи.

Музикалният критик Артемий Троицки коментира пред The Moscow Times, че артистите, които се изявяват в Русия, са „второразрядни изпълнители“, които вероятно печелят значително повече там, отколкото биха могли в САЩ или Европа.

Друг критик – Владимир Завялов – заяви пред изданието „Вот Так“, че изпълнители без социално ангажирана фенбаза и с по-малък репутационен риск са по-склонни да приемат руски ангажименти. По думите му войната в Газа е отклонила вниманието на Запада от конфликта между Русия и Украйна, което намалява PR риска за западните артисти.

„На европейските музикални фестивали почти не се виждат украински знамена и теми“, твърди Завялов. „Вместо това има „Свободна Палестина“ – палестински знамена и антиизраелски лозунги. Един дневен ред беше заменен от друг.“

  • Какво следва?

Въпреки негативната реакция, „поне 20“ чуждестранни изпълнители са планирани за концерти в Русия през 2026 г., съобщи прокремълското издание „Известия“ през септември.

„През следващата година планираме между 20 и 30 концерта – от поп и рок до любимия ни рап“, заяви Анна Субчева от агенция Say.

Игор Логачев, директор на агенция за събития, работеща с американски рапъри, коментира пред „Известия“, че много артисти пристигат в Русия с притеснения, но си тръгват с напълно различно впечатление.

„По телевизията чуват едно, а на място виждат съвсем друго“, казва той. „Реакцията и любовта от страна на руските фенове са несравними.“

По думите на Логачев Akon вероятно ще посети Сибир тази година, а групи като As I Lay Dying вече имат планирани пълни турнета в Русия.

Други западни изпълнители, сред които Hollywood Undead, T.I., Flo Rida и други, също са обявени за концерти в страната през тази година.

Западни музиканти в Русия Руско-украинска война Културни бойкоти Международни санкции Музикални концерти Финансови стимули Обществена реакция Заобикаляне на санкции Американски рапъри Промоутъри на събития
