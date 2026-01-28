Свят

Мистерия с мъртъв руснак в Бали

Очевидци са съобщили, че предната вечер от стаята се чували викове за помощ

28 януари 2026, 15:12
Р уски гражданин е намерен мъртъв в курортния град Убуд на индонезийския остров Бали, предаде ТАСС, цитирайки медийната група “Бали Пост” (Bali Post), които се позовават на местните правоохранителни органи.

41-годишният мъж е бил намерен вчера в стая на един от хотелите без признаци на живот.

Вчера вечерта полицейски служители обърнали внимание на включеното осветление в стаята на госта и при проверка сутринта го открили да лежи с лицето надолу. По-рано очевидци са съобщили, че предната вечер от стаята се чували викове за помощ.

Според предварителните заключения на лекарите причината за смъртта може да е сърдечен арест. На мястото на инцидента не са открити следи от насилие или наранявания.

Руснакът е живял в тази стая от юни 2025 г., отбеляза ведомството.

Източник: БТА, Елена Инджева    
