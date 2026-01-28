България

Това ли е новата партия на Радев - екипът му отрече

Радев използва израза ”нашата България” в обръщението си към нацията на 19 януари

28 януари 2026, 15:15
В Патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името на партия „Нашата България“.

Това показва проверка на ”24 часа“ в електронния Държавен регистър на търговските марки. Документът е подаден вчера, като заявителят на марката не е пожелал да се публикува името му, но адресът му е в София.

Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев - Иво Христов, определи „Нашата България” като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на държавния глава, който вече обяви оставката си.

От екипа на Радев обаче заявиха пред NOVA, че ”едва ли партията или движението ще се казват така“.

”Внесената регистрация на партия ”Нашата България” няма общо с Румен Радев“, посочиха от екипа му пред БГНЕС.

"Трети март" подаде документи за регистрация като партия, искат Радев за неформален лидер

”Нашата България“ - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина”, каза Христов пред БНТ.

Самият Радев използва израза ”нашата България” в обръщението си към нацията на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е обявил по какъв начин ще се включи в партийната политика.

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката ”Нашата България”, са политически рекламни услуги, наемане на политически сътрудници, събиране на политически статистически данни, набиране на средства за политически цели, съвети в областта на политиката, услуги за политическо лобиране, политически услуги, организиране на политически срещи, политически комуникационни услуги, политически информационни услуги, политическо консултиране, консултиране за политически кампании, политически изследвания и анализи.

Източник: NOVA, БГНЕС, 24 часа, Portal.bpo.bg    
Патентно ведомство Нашата България Румен Радев
Преди 2 дни
Преди 2 дни
Преди 2 дни
Преди 2 дни
България Преди 1 час

Въпросът ще бъде обсъден утре в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

България Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

В лагера на Доналд Тръмп най-радикалната фракция гледа на имиграционните операции като на жизненоважни

Свят Преди 2 часа

Защитата на Герио заяви, че той смята да обжалва присъдата

Свят Преди 2 часа

Двайсет и девет годишният моряк беше обявен за изчезнал от танкера „Сонга Пърл“

Свят Преди 2 часа

Калас: Стана болезнено ясно, че Русия ще остане дългосрочна заплаха за сигурността

Свят Преди 2 часа

Варшавското военно командване добави нови укрепления по почти 64 километра от границата

Свят Преди 2 часа

Руските бойни загуби в Украйна са „повече от 17 пъти по-големи от съветските загуби в Афганистан през 80-те години, 11 пъти по-високи от тези по време на първата и втората чеченски войни на Русия и повече от пет пъти по-големи от всички руски и съветски войни, взети заедно, от Втората световна война насам“

Свят Преди 2 часа

Ема обяснява, че Брус – както и други хора с подобни състояния – имат анозогнозия

България Преди 2 часа

Промените защитават правата на пострадалите и на всички лица, които добронамерено оказват помощ при такива инциденти

България Преди 3 часа

Коцев представи становището си за Черноморската стратегия на ЕС

Свят Преди 3 часа

Едуард Айнщайн прекарва три десетилетия в психиатрична клиника и за баща си Алберт е „неразрешим проблем“

Любопитно Преди 3 часа

Докато Виктория Бекъм получава рицарско звание в Париж в компанията на Дейвид и останалите си деца, най-големият ѝ син затвърди разрива с шокиращи обвинения. От „неподходящи танци“ на сватбата до опити за разбиване на брака му – вижте как Бруклин и Никола Пелц отговориха на семейната изолация с порция провокативни кадри

Свят Преди 3 часа

От онлайн банкирането до кодовете за ядрени ракети квантовите компютри могат да разбият цялото цифрово криптиране на планетата - с ужасяващи последици

Свят Преди 3 часа

Очевидци са съобщили, че предната вечер от стаята се чували викове за помощ

Пари Преди 3 часа

