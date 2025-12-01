Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

Сигнал за бомба в заведение блокира Прохода на Републиката

СДВР: Ще има пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

Част от центъра на София остана без ток

Т ежка катастрофа между бус и автомобил стана тази вечер на Северна скоростна тангента на София, в района на разклона за бул. "Рожен".

Това съобщи пред NOVA говорителят на столичния Център за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска.

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Тя посочи, че има данни за 10 пострадали, като на мястото са изпратени две линейки.

Припомняме, че по-рано днес две тежки катастрофи станаха на Северната скоростна тангента. Първата катастрофа се случи около 01:40 часа сутринта, като камион със сръбска регистрация блъсна 61-годишен мъж на платното, който почина на място.

Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

В последствие 34-годишен шофьор помете полицейски служител на местопроизшествието, който почина.