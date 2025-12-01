България

Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

На мястото са изпратени две линейки

1 декември 2025, 23:47
Т ежка катастрофа между бус и автомобил стана тази вечер на Северна скоростна тангента на София, в района на разклона за бул. "Рожен".

Това съобщи пред NOVA говорителят на столичния Център за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска.

Тя посочи, че има данни за 10 пострадали, като на мястото са изпратени две линейки.

Припомняме, че по-рано днес две тежки катастрофи станаха на Северната скоростна тангента. Първата катастрофа се случи около 01:40 часа сутринта, като камион със сръбска регистрация блъсна 61-годишен мъж на платното, който почина на място.

В последствие 34-годишен шофьор помете полицейски служител на местопроизшествието, който почина.

Източник: NOVA    
