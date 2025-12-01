Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

Т ежка катастрофа между бус и автомобил стана тази вечер на Северна скоростна тангента на София, в района на разклона за бул. "Рожен".
Това съобщи пред NOVA говорителят на столичния Център за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска.
6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич
Тя посочи, че има данни за 10 пострадали, като на мястото са изпратени две линейки.
Припомняме, че по-рано днес две тежки катастрофи станаха на Северната скоростна тангента. Първата катастрофа се случи около 01:40 часа сутринта, като камион със сръбска регистрация блъсна 61-годишен мъж на платното, който почина на място.
Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец
В последствие 34-годишен шофьор помете полицейски служител на местопроизшествието, който почина.