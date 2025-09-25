По-широк обхват на зоните и по-скъпо паркиране: Ще ударят ли тарифите джоба на столичаните

З оните за платено паркиране в София да станат по-скъпи, работното им време да бъде удължено и да обхванат по-голяма част от града. Това са част от основните предложения, които бяха внесени от кмета Васил Терзиев и група общински съветници от "Продължаваме Промяната - Демократична България", след като над 22 хиляди жители на столицата изразиха мнението си по въпроса в онлайн анкета.

„Най-важното, което хората трябва да знаят е, че зоните се увеличават. Зелена зона увеличава своя обхват, обхващайки голяма част южните райони и се увеличава от 11 000 на 50 00 места. Синя зона се въвежда в райони, в които хората казаха, че при тях е хаос с паркирането особено вечер. Новост е работното време на зоните, което се уеднаквява, а синя зона ще работи и в неделя. Освен това се премахват хартиените талони”. Това обясни общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров.

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

Той подчерта, че цената на служебния абонамент ще се увеличи двойно. Идеята е те да отпаднат и хората да се откажат от тях, за да може да станат оборотни.

Общинският съветник от "БСП за България" Еньо Савов заяви, че групата му в СОС не е съгласен с доста от предложенията. „Не сме съгласни с начина, по който се случи това обсъждане, защото това беше до голяма степен тази апокрифна анкета на последователите на г-н Терзиев. Резултатите до голяма степен обслужваха неговите виждания. Много хора не разбраха за тази анкета. Откакто беше обявено предложението за промените – получавам множество съобщения и обаждания от десетки хора, които са несъгласни с него”.

По думите му има 800 000 регистрирани автомобила в София – само 22 000 души са попълнили анкетата. „Това е много малък процент, който би могъл да бъде представителство на шофьорите в столицата. Освен това възниква въпросът как ще се използват парите от повишените такси за синя и зелена зона”, подчерта той, цитиран от NOVA .

Синята зона поскъпва до 4 лв./час, работи и в неделя

Петров подчерта, че има предложение 60 а сто от приходите от по-високите цени за паркиране да се върнат обратно в СО и в районните администрации, за да се изгражда инфраструктура и да се строят паркинги.

Савов беше категоричен, че финансите от евентуално увеличение трябва да се обвържат с целевото изграждане на паркинги. „Всичко друго е пълнене на джобове на определени структури в СО. Защото увеличаването на сумите няма да доведе до по-голям брой места за паркиране. Това, че някои квартали искат увеличаване на зоните, защото това ще спре потока – се оказа невярно. На места се разшири зоната, но все още има живущи, които няма къде да паркират”.