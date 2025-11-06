Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

П ритеснени сме от липсата на диалог между синдикати и работодатели и считаме, че е хубаво работодателите отново да се върнат на масата за разговори, защото това е най-важният закон в държавата. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на "БСП – Обединена левица" Драгомир Стойнев относно проектобюджета за 2026 г.

"Това, което предлагаме и се приема, е да върнем солидарността и справедливостта в данъчно-осигурителната система", коментира той.

"Не знам какво са очаквали работодателите, но когато БСП е в управлението, е съвсем нормално, освен света на едрия капитал, да има свят и на работници и трудещи се, на които са им отнети права", заяви Стойнев.

"Осигуровките не са данък, те са права на работещите, отбеляза той. Съвсем нормално е с 2% да се вдигнат осигуровките. Това не пречи нито на бизнеса, нито на работниците, напротив – увеличават се правата на работниците", коментира Стойнев.

"Максималният осигурителен доход е важно да се вдигне, защото тези, които печелят повече, де факто плащат по-малко осигуровки", заяви също депутатът от "БСП – Обединена левица".

"Максималният осигурителен доход трябва още да расте и това е стимул за работещия човек един ден да има високи доходи", добави той.

Стойнев подкрепя и ръста на данък „дивидент“ и каза, че разбира защо работодателите се сърдят за тази мярка. Той цитира данни за размера на данъка в други държави, като посочи, че България продължава да бъде страната с най-ниската данъчно-осигурителна система.

"След приемането на този бюджет, БСП ще започне разговори за изкореняването на плоския данък. Трябва да се върнем към прогресивен данък", обяви Стойнев.

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество се провали вчера, като работодателските организации отказаха да участват в него.