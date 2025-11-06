България

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

Притеснени сме от липсата на диалог, отбеляза председателят на ПГ на "БСП – Обединена левица"

6 ноември 2025, 11:23
Пеевски: Обжалвам американските санкции, ще приключа и английските

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Кошмарът в

П ритеснени сме от липсата на диалог между синдикати и работодатели и считаме, че е хубаво работодателите отново да се върнат на масата за разговори, защото това е най-важният закон в държавата. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на "БСП – Обединена левица" Драгомир Стойнев относно проектобюджета за 2026 г.

"Това, което предлагаме и се приема, е да върнем солидарността и справедливостта в данъчно-осигурителната система", коментира той.

"Не знам какво са очаквали работодателите, но когато БСП е в управлението, е съвсем нормално, освен света на едрия капитал, да има свят и на работници и трудещи се, на които са им отнети права", заяви Стойнев.

"Осигуровките не са данък, те са права на работещите, отбеляза той. Съвсем нормално е с 2% да се вдигнат осигуровките. Това не пречи нито на бизнеса, нито на работниците, напротив – увеличават се правата на работниците", коментира Стойнев.

"Максималният осигурителен доход е важно да се вдигне, защото тези, които печелят повече, де факто плащат по-малко осигуровки", заяви също депутатът от "БСП – Обединена левица".

"Максималният осигурителен доход трябва още да расте и това е стимул за работещия човек един ден да има високи доходи", добави той.

Стойнев подкрепя и ръста на данък „дивидент“ и каза, че разбира защо работодателите се сърдят за тази мярка. Той цитира данни за размера на данъка в други държави, като посочи, че България продължава да бъде страната с най-ниската данъчно-осигурителна система.

"След приемането на този бюджет, БСП ще започне разговори за изкореняването на плоския данък. Трябва да се върнем към прогресивен данък", обяви Стойнев.

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество се провали вчера, като работодателските организации отказаха да участват в него.

Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Имен ден днес празнуват...

 

Пияна французойка хвърли куче от 6-ия етаж в Несебър

Жената заявила, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е болно

<p>Бившият ментор на Макрон: Той е най-лошият президент на Франция</p>

Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

Ален Минк обвинява френския лидер в нарцисизъм и "отричане на реалността"

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Това означава, че кризата, която вече е факт в „Люлин“ и „Красно село“, може да се прехвърли и към източните части на града

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Германският пианист и диригент Юстус Франц е подложен на остри критики за това, че прие орден лично от Владимир Путин

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Нарушителят е арестуван

<p>Частната школа на Мариан Бачев получи предизвестие за напускане от читалище &quot;Николай Хайтов&quot;</p>

Кметът на район "Изгрев": Частната театрална школа на министъра на културата получи предизвестие за напускане от читалище "Николай Хайтов"

Според информацията, школата се е помещавала в сградата на читалището незаконно в продължение на десет години

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

Това каза тя след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

Принц Уилям се е ангажирал с мисията за 10 години, като церемонията в Рио бележи средата на това десетилетие

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Дженър отпразнува юбилея си с гореща почивка и още по-горещи снимки

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Неочакваният възход на Мамдани, от мюсюлманин имигрант до кмет на Ню Йорк — предизвика глобален отзвук, прехвърляйки далеч отвъд пределите на градската политика.

Принц Уилям през статуята на Христос Спасителя в Бразилия

Принц Уилям пред Христос Спасителя - емоционален поклон към Даяна

<p>Япония и САЩ обединяват усилия, обявиха ключов стратегически ход</p>

Япония и САЩ започват съвместен добив на редкоземни метали от океанското дъно

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

„Просто повтарях: „Чарли е прострелян. Прострелян е. Вземете децата. Вземете охраната. Вземете децата"

Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

