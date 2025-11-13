Протест пред ВМА заради кучето Мая

П ротест срещу насилието над животни се проведе пред ВМА. Протестът е организиран от "Приятели на Мечо" и "Невидими животни". Повод за недоволството е прегазването на кучето Мая в София. Протестиращите искат "Справедливост за Мая", предаде БГНЕС.

Протестиращите настояват ВМА да уволни доктор Ненад Цоневски, който беше заснет да минава с автомобил през кучето пред гараж в квартал "Разсадника".

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Протестиращите носят плакати с надписи: „Ако мразиш животните, губиш правото да се наричаш човек!“, „И моето сърце плаче заедно с вашите, поне тези, които имаме сърца!“, „Ефективни присъди за насилие срещу животни!“. Много граждани бяха довели на протеста и своите кучета.

Специализант от ВМА е с обвинение за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно, за което затворът е от 1 до 5 години. Той е на свобода срещу гаранция от 5 000 лева.