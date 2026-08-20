България

„Съжалявам за това, което направих“: 18-годишният Теодор от побоя над непалци в Пловдив остава на свобода

Окръжният съд в Пловдив окончателно отхвърли протеста на прокуратурата. 18-годишният Теодор остава на свобода срещу 700 евро гаранция, въпреки данните за връзки с неонацистка група и видеозаписите от нападението

20 август 2026, 12:33
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18-годишният Теодор, обвинен за нападението над непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода срещу парична гаранция от 700 евро. Окръжният съд отхвърли протеста на прокуратурата, която настояваше младежът да бъде върнат в ареста. Определението на магистратите е окончателно, предаде кореспондентът на БГНЕС от града на тепетата.

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По време на заседанието стана ясно, че Теодор е признал участието си в нападението и е заявил готовност да съдейства на разследването, както и желание да сключи споразумение с прокуратурата.

Заместник-окръжният прокурор Димитър Пехливанов настоя младежът да бъде задържан под стража. Според обвинението нападението е било особено тежко, извършено без провокация и с ксенофобски подбуди.

„Той е неосъждан, млада възраст, отчитам го, но има обстоятелства, които надделяват над това. За правилното протичане на производството и за общественото спокойствие би следвало да бъде с най-тежката мярка за неотклонение“, заяви Пехливанов.

По думите му разследващите разполагат с подробен видеозапис на нападението. Прокурорът посочи, че действията на младежите се отличават с грубост и са били насочени срещу чужди граждани, които не са провокирали конфликта.

В съдебната зала беше посочено още, че на записа се чуват викове „Ще ги убием“, а побоят е продължил до намесата на други хора.

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Пехливанов обърна внимание и на връзката на Теодор с неонацистка група, като заяви, че според прокуратурата трябва да се разглежда цялостната картина на поведението му.

„Особено опасно е нападението, провокирано от ксенофобски подбуди. Чуждестранни граждани не могат да извършат разходка в централната част на града, заради такива хора, които мислят, че всичко могат да си правят“, заяви прокурорът.

Той допълни, че според прокуратурата съществува опасност Теодор, заедно с други лица, които все още се издирват и установяват, да извърши подобно деяние.

Защитата обаче оспори тезата за ксенофобски мотиви. Адвокат Стоян Мемцов заяви, че такива данни няма и те не са посочени в обвинението.

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„След мярката в Районния съд той се е съгласил да даде обяснения, обяснил е механизма на нападението и е заявил готовност да съдейства, както и желание за споразумение с прокуратурата“, посочи адвокатът.

Защитата изтъкна още, че Теодор е ученик и му предстои последна година в училище и завършване.

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Самият 18-годишен се обърна към съда с кратко изявление:

„Съжалявам за това, което съм направил“.

В крайна сметка Окръжният съд потвърди определената парична гаранция от 700 евро. Решението на магистратите е окончателно. 

Източник: БГНЕС    
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