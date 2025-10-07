България

Младите медици отново на протест, очакват се блокади в центъра на София

Началната точка е площадът пред Министерство на здравеопазването

Обновена преди 3 часа / 7 октомври 2025, 07:11
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother
Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие
Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване
Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони
След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"
Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"
Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян
Столичната община с мерки заради очакваните валежи

С тудентите по медицина излизат на нов протест под надслов „Бъдеще в България”. Исканията им са за по добри условия на труд за специализантите и младите лекари. Те настояват за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от минималната работна заплата.

През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите искат законопроектите да бъдат гласувани окончателно, за да се заложат в бюджета за 2026 г.

Очаква се протестът да блокира част от движението в центъра на София, а организаторите обещават да излизат на демонстрация всяка седмица, докато не получат отговор от властта. 

„Причината да протестираме днес е, защото срещаме неуспех с изпълнението на исканията от предишните протести. Институциите и властите на искат да не обърнат внимание”, каза пред NOVA стажант-лекарят д-р Калина Божилова.

По нейни думи последната среща на Здравна комисия с младите медици е била на 30 юли, а след това е създадена работна група, за да може да се работи по-конструктивно по този проблем.

Божилова подчерта, че на нито една от срещите не е присъствала Теменужка Петкова, което напълно ги обезсмисля.

„На този етап искаме да чуем някакво предложение. Няма никакви наченки да се подпише колективен трудов договор. Никой от нас не е тръгнал а излиза в чужбина. На мен мечтата ми е да лекувам българските пациенти и да си остана тук. Явно трябва да станем по-настъпателни”, добави стажан-лекарят.

„Отново излизаме на протест, тъй като за последните няколко месеца ние не срещнахме подкрепа от политиците и Министерството на здравеопазването. Имахме много срещи с тях, а нещата се движат много по-бавно от обещаните срокове”, заяви oт своя страна д-р Белослава Томова.

Тя изрази притеснения, че за поредна година ще бъде приет бюджет, като искания им няма да бъдат съобразени. И подчерта, че не настояват само за възнаграждение, а и за добри условия на труд.

„Самата аз обмислям напълно сериозно да замина за чужбина, затова призовавам обществото също да се запознае с проблемите на здравеопазването и заедно да правим промени”, подчерта младият лекар.

Източник: БГНЕС    
млади медици протест бъдеще в България
