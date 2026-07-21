Съдът пусна под домашен арест служителите на НАП, обвинени в подкуп

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О кръжният съд в Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата служители на НАП, задържани с 300 евро белязани банкноти, след обвинение за получаване на подкуп от собственик на магазин в Черноморец.

„Според тях това е някакъв вид постановка, защото за първи път виждаме някой да си е свършил работата и да му се предлага подкуп. Нищо не са взимали. В тях нищо не е откривано. Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора”, заяви адвокатът на обвиняемите Петър Димитров, цитиран от NOVA.

„Парите са иззети от служебния автомобил на НАП, с който са били двамата обвиняеми. Като причинната връзка от появяването им до изземването е установена, така че считаме, че са налице достатъчно доказателства за виновността на двамата”, посочи от своя страна прокурорът Христо Колев.

По разпореждане на Окръжната прокуратура в Бургас те са задържани за срок до 72 часа, като държавното обвинение поиска от съда налагането на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

По данни на прокуратурата единият от обвиняемите е служител на НАП – Бургас, а другият е бил командирован от Пловдив. Според разследващите двамата са получили подкуп в размер на 300 евро, за да не изпълнят свои служебни задължения при извършвана проверка.

Пред NOVA прокурор Христо Колев от Окръжната прокуратура в Бургас обясни, че двамата инспектори са били от различни дирекции. По думите му това е част от въведените антикорупционни мерки, при които проверките се извършват от смесени екипи.

Парите са били иззети при акцията на разследващите, като банкнотите са били в купюри по 100 евро

След задържането двамата служители са отстранени от работа. За престъплението, в което са обвинени, законът предвижда наказание до шест години лишаване от свобода, както и глоба.

Прокурор Колев уточни, че в хода на разследването е възможно да бъдат повдигнати и по-тежки обвинения в зависимост от събраните доказателства и изисканите документи.

„Скромна почерпка“ вместо акт: Служители на НАП са задържани за подкуп

По случая се извършват допълнителни процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около предполагаемото искане и получаване на подкупа. Разследващите проверяват дали става дума за единичен случай или за практика, както и дали има други лица, свързани със случая.

Борбата с корупцията сред държавните служители е сред приоритетите на прокуратурата и разследващите органи, като през последните години проверки и специализирани операции се провеждат и в приходната администрация.