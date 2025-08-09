Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

О кръжният съд във Велико Търново пусна под домашен арест петимата членове на рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“, обвинени за участие в организирана престъпна група и извършване на тежки умишлени престъпления – рекет, грабежи, побои и принуда, предаде NOVA.

Съдия Емануел Вардаров постанови решението да се изпълни незабавно, като обвиняемите напуснаха съдебната зала без белезници. Контролът върху изпълнението на мярката ще се осъществява чрез електронни гривни.

„Справедливостта възтържествува“, заяви при излизането си Мирослав Пашов – Пашата, сочен за един от лидерите на бандата.

След шестчасово заседание съдът не уважи искането на прокуратурата за постоянно задържане.

Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

Обвиняеми са Емил Йорданов – Черния, Мирослав Пашов – Пашата, Найден Найденов, Милен Петров и датчанинът Бесльов Карстен, постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш. Всеки от тях е обвинен в повече от 20 престъпления, а един – в 27.

Групата беше разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според разследването, бандата е действала от 2014 година.

Сред обвиненията са изнудване, рекет, грабежи, побои и принудително застраховане. Според прокуратурата „Черния“ и „Пашата“ нямат официална връзка с охранителна фирма, регистрирана на името на техните съпруги.

Лидерите на групата са заплашени с наказания между 5 и 15 години затвор, както и с конфискация на имущество и глоби.