Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

Претърсвани са различни адреси и превозни средства

8 август 2025, 09:59
Разбиха „Хелс Енджълс" - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново
Източник: iStock photos/Getty images

З адържани са 13 души при специализирана операция по разкриване на организирана престъпна група във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На територията на Велико Търново вчера е проведена акция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) съвместно с Окръжна прокуратура - Велико Търново.

ГДБОП разби "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми. Днес следобед в сградата на Съдебната палата във Велико Търново Окръжна прокуратура-Велико Търново и ГДБОП ще дадат брифинг във връзка с разкритата организирана престъпна група.

В четвъртък се проведе мащабна акция на ГДБОП по линия на наркоразпространението. По информация на NOVA сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Енджълс“ в региона, както и Мирослав Пашов, познат още като Миро Пашата.

Източник: NOVA/Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова    
