Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

З адържани са 13 души при специализирана операция по разкриване на организирана престъпна група във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На територията на Велико Търново вчера е проведена акция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) съвместно с Окръжна прокуратура - Велико Търново.

При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми. Днес следобед в сградата на Съдебната палата във Велико Търново Окръжна прокуратура-Велико Търново и ГДБОП ще дадат брифинг във връзка с разкритата организирана престъпна група.