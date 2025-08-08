Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

З адържани са 13 души при специализирана операция по разкриване на организирана престъпна група във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
На територията на Велико Търново вчера е проведена акция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) съвместно с Окръжна прокуратура - Велико Търново.
ГДБОП разби "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново
При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми. Днес следобед в сградата на Съдебната палата във Велико Търново Окръжна прокуратура-Велико Търново и ГДБОП ще дадат брифинг във връзка с разкритата организирана престъпна група.
В четвъртък се проведе мащабна акция на ГДБОП по линия на наркоразпространението. По информация на NOVA сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Енджълс“ в региона, както и Мирослав Пашов, познат още като Миро Пашата.