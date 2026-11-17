К метът на Доспат Елин Радев е блокирал конкурса за директор на Средно училище „Димитър Благоев“, след като е оттеглил представителите на общината от комисията за избор. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН), като определиха случая като безпрецедентна политическа намеса в избора на директор на училище.

„Това е безпрецедентен случай на политическа намеса в избора на директор на училище, който поставя въпроси за механизма на участие на местната власт в кадровата политика в образованието“, посочват от министерството.

Според информацията на МОН конкурсът е бил обявен на 1 октомври 2026 г. като част от процедурата за избор на директори на общо 244 училища в страната - 223 общински и 21 държавни. Конкурсите са за образователни институции, в които няма назначен титуляр или директорът е придобил право на пенсия.

От министерството посочват, че до 16 ноември кметът на Доспат не е подавал възражения или сигнали за нарушения при провеждането на конкурса за директор на СУ „Димитър Благоев“.

На 10 ноември той е сигнализирал за предполагаеми финансови нарушения в училището. Сигналът е изпратен своевременно за проверка от Регионалното управление на образованието (РУО) - Смолян, но в него не са били посочени възражения срещу конкурсната процедура.

На 16 ноември в края на работния ден в МОН е постъпил нов писмен сигнал от кмета. В него той е изразил притеснения относно конкурса, включително съмнения за членовете на обществения съвет и начина на неговото формиране.

Въпреки че сигналът е получен след 16:30 ч., министерството незабавно е разпоредило проверка от РУО - Смолян с писмо, изпратено преди края на работния ден.

От МОН обясняват, че установената практика при подобни случаи е конкурсната процедура да продължи, докато паралелно се извършват необходимите проверки. Всички етапи на конкурсите се видеозаснемат, което позволява последващо установяване на евентуални нарушения и предприемане на съответните мерки, включително след приключването им.

Въпреки това днес общината е оттеглила представителите си от комисията за избор на директор, с което на практика е блокирала конкурса. От МОН обръщат внимание, че общината продължава участието си в останалите конкурси на територията си.

Кои са кандидатите за директор на училището

За поста директор на СУ „Димитър Благоев“ се състезават двама кандидати - Ярослав Първанов и Веселин Калфов.

Първанов в момента е временно изпълняващ длъжността директор на училището. Той е назначен през август 2026 г. от тогавашния началник на РУО - Смолян Никола Запрянов. След промяната в ръководството на регионалното управление Първанов е запазил поста си до провеждането на конкурс за титуляр.

Другият кандидат - Веселин Калфов, към момента е секретар на община Доспат. От МОН посочват този факт в съобщението си във връзка със случая и действията на местната власт.

Как протичат конкурсите за директори

Процедурите, обявени от МОН, включват два етапа.

Първият е писмен изпит, който представлява решаване на тест. За допускане до следващия етап кандидатите трябва да получат минимум 30 точки.

Вторият етап е събеседване, което включва решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на съответната образователна институция.

Кандидатите трябва да имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, най-малко пет години учителски стаж и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

За обявените конкурси в страната са подадени общо 545 заявления. За 65 училища няма кандидати.

От МОН съобщават, че всички конкурси продължават нормално с изключение на този за СУ „Димитър Благоев“ в Доспат, където процедурата ще бъде прекратена заради оттеглянето на представителите на общината от комисията.

За случая е уведомен и председателят на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов.