Н ад 6 млрд. евро са предвидени за образование и наука в проекта за държавен бюджет за 2027 г. От тях 5,5828 млрд. евро са за образование, а 500,9 млн. евро - за наука.

Основните приоритети във финансирането на сектора представи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев пред БНТ. Сред тях са увеличението на учителските възнаграждения, подкрепата за учениците и студентите, модернизацията на образователната инфраструктура и развитието на научните изследвания.

По думите на министъра сред водещите цели остават подобряването на качеството на обучението, осигуряването на равни възможности за децата и младите хора и по-тясната връзка между образованието и потребностите на икономиката.

Предвижда се да продължи работата по промени в учебните програми, развитието на професионалното и дуалното обучение и повишаването на ефективността на финансирането.

Учителските заплати се увеличават със 7,5%

Допълнителни 170,5 млн. евро са заложени за увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% от 1 януари 2027 г.

„С това увеличение все още няма да достигнем заложените в управленската програма 125% от средната работна заплата, но то е ясен знак, че продължаваме последователно към изпълнението на тази цел до края на мандата“, заяви Георги Вълчев.

Според него политиката за повишаване на учителските възнаграждения вече дава положителни резултати, като е направила професията по-привлекателна и е променила профила на кандидат-студентите в педагогическите специалности.

С увеличението началната учителска заплата се очаква да достигне 1230 евро при 1144 евро през 2026 г. и 874 евро през 2023 г. Това представлява ръст от близо 41% за четири години.

По-високи ученически и студентски стипендии

С 5 млн. евро се увеличават средствата за ученически стипендии, които през 2027 г. ще достигнат общо 26 млн. евро. Допълнителното финансиране ще позволи стипендиите на учениците в гимназиален етап да бъдат повишени средно с 20%.

„Размерът им не е увеличаван от близо десет години и това е политика, която ще продължим в следващите години“, посочи министърът.

Допълнителни 3,6 млн. евро са предвидени и за извънкласни дейности по националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Целта е училищата да предлагат повече възможности за развитие на интересите и способностите на децата, така че родителите да не се налага да търсят допълнителни занимания извън училище, освен ако не желаят.

Предстои цялостен преглед на предлаганите извънкласни дейности, за да бъдат съобразени в по-голяма степен с интересите и потребностите на учениците.

Безплатните учебници и учебни помагала за всички ученици от I до XII клас също се запазват. За осигуряването им са предвидени над 73 млн. евро, което е с 36,2 млн. евро повече спрямо предходната година.

Над 48 млн. евро за училища, детски градини и спортни съоръжения

Общо 48,4 млн. евро са заложени за изграждане и модернизация на образователна и спортна инфраструктура.

От тях 25,6 млн. евро са предназначени за строителство, разширяване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Други 22,8 млн. евро са за изграждане и обновяване на спортни площадки и физкултурни салони.

Продължава и изпълнението на проектите по програмата за изграждане и разширяване на детски градини и училища, които се очаква да приключат до края на 2027 г.

Повече средства за висшите училища и студентските общежития

Финансирането за държавните висши училища през 2027 г. се предвижда да достигне 702,7 млн. евро. Това е увеличение с 41,4 млн. евро, или 6,3%, спрямо 2026 г.

От допълнителните средства 39,7 млн. евро са за издръжка на обучението. С тях ще бъде обезпечено увеличение с 5% на възнагражденията на академичния и административно-помощния персонал.

Предвидени са и допълнителни 1,7 млн. евро за студентско хранене и общежития. С тях финансирането за тези дейности ще се увеличи с 12,4%.

По думите на министър Вълчев средствата за поевтиняване на студентските общежития и храненето не са били увеличавани дълги години.

„Макар и с малки стъпки, започваме да наваксваме и в тази посока“, коментира той.

Други 5,5 млн. евро са предвидени за увеличение на стипендиите - 4,8 млн. евро за студентите и докторантите в държавните висши училища и 700 хил. евро за научните организации. Очаква се студентските стипендии да нараснат средно с 12%.

За саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития през 2027 г. са предвидени 19,4 млн. евро.

Повече средства за научни изследвания

За изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта за научна инфраструктура са заложени 62,1 млн. евро.

Това е увеличение с 26,3 млн. евро спрямо предходната година. Средствата ще бъдат насочени към подкрепа на научните програми, обновяване на инфраструктурата и създаване на по-добри условия за привличане и задържане на изследователи.