България

Свлачището край Пампорово продължава да блокира важен път, застрашен ли е зимният сезон

Теренът остава активен, а местната власт настоява за укрепване и възстановяване на основната връзка със Смолян преди зимата

Василена Василева Василена Василева

25 август 2026, 09:41
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С влачището край Пампорово продължава да създава сериозни затруднения за достъпа до курорта. Активиралият се на 1 май терен е засегнал основната пътна връзка между Смолян и Пампорово, като засегнатият участък е с дължина близо 70 метра.

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Към момента свлачището остава активно, а възстановяването на пътя е сред основните задачи преди началото на зимния сезон. Местната власт настоява за конкретни действия по укрепването на терена, тъй като през зимните месеци се очаква значително увеличаване на трафика към курорта.

  • Проблемът засяга не само туристите

Кметът на Смолян Николай Мелемов посочи, че ситуацията не създава неудобства единствено за туристите, които пътуват към Пампорово.

По думите му по този маршрут ежедневно преминават десетки и стотици хора, които работят в района. Пътят е държавна собственост, а по възстановяването му работи Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Направихме авариен служебен път на свлачището, но оттам не могат да пътуват всички. Той е за екипи на Спешна помощ, например“, обясни Мелемов пред NOVA.

От общината са изградили временен авариен маршрут, който може да бъде използван при необходимост. Той обаче не е предназначен за нормален автомобилен трафик и не може да замести основния път.

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

  • Зимата може да усложни ситуацията

С наближаването на зимния сезон използването на временния маршрут ще стане още по-трудно. При снеговалеж и заледяване преминаването през него може да бъде значително усложнено.

Това е особено важно за Пампорово, където през зимата трафикът рязко се увеличава заради туристическия сезон. Основният път между Смолян и курорта е ключов не само за туристите, но и за местните жители, работещите в района и снабдяването на хотелите и търговските обекти.

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

Затова местната власт настоява за по-бързо решение и трайно укрепване на свлачищния участък. До възстановяването на пътя обаче движението остава затруднено, а въпросът с достъпа до курорта се очаква да стане още по-актуален с настъпването на зимните месеци.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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