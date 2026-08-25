Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Вранча

З еметресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в района на Вранча в Румъния. Трусът е засечен в 04:56 часа местно време, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

Епицентърът на земетресението е бил в района на град Брашов. По данни на НИГГГ той се намира на около 190 километра от Русе, 270 километра от Плевен и приблизително 400 километра от София.

Към момента няма информация за нанесени щети или пострадали хора.

Защо земетресенията във Вранча са важни за България

Районът на Вранча е един от най-значимите източници на сеизмично въздействие за България, въпреки че се намира извън територията на страната.

Земетресенията там се характеризират с голяма дълбочина – обикновено над 60 километра. Именно това позволява сеизмичните вълни да се разпространяват на значителни разстояния и трусовете да бъдат усетени в голяма част от България.

Най-силно въздействие обикновено се наблюдава в Северна България, особено в районите, разположени по-близо до Вранча.

Едно от най-силните земетресения в региона

Вранча е известна с едни от най-мощните земетресения, усещани и в България. Сред най-паметните е трусът от 4 март 1977 г., който е с магнитуд 7,4.

Земетресението причинява огромни разрушения в Румъния, а силното му въздействие се усеща и в България. В Свищов са разрушени и повредени множество сгради, като загиват над 100 души.

Друг значим трус във Вранча е земетресението от 30 август 1986 г. с магнитуд около 7,1. То също е усетено силно на територията на България.

Заради особеностите на сеизмичната зона специалистите следят внимателно земетресенията във Вранча, включително и тези с по-малък магнитуд, тъй като районът може да генерира силни дълбоки трусове, които се усещат на стотици километри.

Към момента няма данни днешното земетресение да е причинило щети в България.