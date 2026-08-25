България

Жега и летни бури във вторник - температурите стигат до 36°

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°

25 август 2026, 06:26
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  • Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, с максимални температури между 31° и 36°, а в София около 32°. В Западна България следобед са възможни краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Няма издадени предупредителни кодове.
  • По Черноморието ще е по-прохладно - предимно слънчево, с температури 28°–30° и морска вода около 25°. В планините ще има следобедни валежи с гръмотевици на места в западните масиви.
  • При горещини се препоръчват добра хидратация, избягване на прякото слънце и физическо натоварване в най-топлите часове, както и леки дрехи и прохладна среда. При симптоми като силна слабост, главоболие и крампи трябва незабавно да се потърси прохладно място, а при объркване, загуба на съзнание или много висока температура - спешна медицинска помощ.

Във вторник ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България – умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

В София максималните температури ще бъдат около 32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 25 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 25 август 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 24.08.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 24.08.2026 г. Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

В планините ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност главно в часовете около и след обяд. На места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, по най-високите части – от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В средата на седмицата от север-североизток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто-дъждовна облачност, на места с краткотрайни валежи и гръмотевици: през първия ден над Северна и Западна България, през втория - над Източна и Централна Северна.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 26 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 26 август 2026 г. Източник: НИМХ

В сряда ще има и градушки. Температурите ще се понижават и в четвъртък максималните ще бъдат между 27° и 32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 август 2026 г. Източник: НИМХ
  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

  1. алкохол,
  2. кофеин и
  3. големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

  1. плодове,
  2. зеленчуци и
  3. салати,
  4. докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.

6 ползи от редовното излагане на слънце
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Източник: НИМХ    
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