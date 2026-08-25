Издирването на 58-годишния мъж, изчезнал след силната буря в Пещера, продължава

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П родължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който изчезна при наводнението след проливните дъждове вчера, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Издирват изчезнал човек след наводнението в Пещера

Той уточни, че пътят Пещера - Батак остава затворен, а водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара - гара Костандово - Ракитово - Батак.

Отсечката между двете населени места беше затворена, тъй като в резултат на валежите и силния вятър са паднали дървета и клони, днес предстои оглед на пътния участък.

Няколко къщи в квартал „Луковица“ в Пещера и на територията на баташкото село Нова Махала бяха наводнени след проливния дъжд в понеделник, а няколко часа полицията издирва с дрон и следови кучета изчезналия 58-годишен.