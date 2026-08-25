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Женската консултация: Въпросите, които вълнуват всяка бъдеща майка

Кога да отида на лекар, колко прегледа ме чакат и какво включват

25 август 2026, 09:29
Женската консултация: Въпросите, които вълнуват всяка бъдеща майка
Източник: „Ох, на мама!“

В сичко се променя в мига, в който една жена види онези две розови чертички на теста за бременност. Радостта върви ръка за ръка с десетки въпроси: Кога трябва да отида на лекар? Какви изследвания ми предстоят? Колко често ще следят бебето? Именно с тях започва и женската консултация. 

Добре е да знаете

Женската консултация всъщност е редовното проследяване на бъдещата майка и бебето от акушер-гинеколог. То започва още с установяването на бременността и продължава през следващите месеци, като грижата за жената не приключва с раждането, а продължава и в първите седмици след него.

Зад всички прегледи и изследвания стои една основна цел, да се проследява как се развива бременността, как расте бебето и как се чувства бъдещата майка. А женската консултация е и мястото, където тя може да зададе всички онези въпроси, които неизбежно се появяват през тези девет месеца.

Когато бременността протича нормално, прегледите в началото обикновено са по-редки, а с наближаването на термина стават по-чести. По време на посещенията лекарят следи различни показатели за здравето на майката и развитието на бебето и назначава необходимите изследвания според етапа на бременността.

И тук има нещо важно, всяка бременност е различна. Колко често ще посещавате своя акушер-гинеколог и какви изследвания ще са необходими зависи от възрастта, здравословното състояние и начина, по който протича конкретната бременност. Затова няма един график, който да е еднакъв за всички бъдещи майки. Най-точните насоки винаги идват от специалиста, който проследява именно вашата бременност.

Ако и вие очаквате бебе и имате въпроси за бременността, раждането или първите месеци с новороденото, ще можете да ги зададете лично на водещи специалисти по време на предстоящото безплатно събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо в Пловдив. 

На 26 септември Конгресният център на Международен панаир Пловдив ще събере на едно място бъдещи и настоящи родители и доказани експерти, които ще споделят своя опит, практически съвети и полезни насоки.
А в деня на събитието ви очаква и томбола с атрактивни награди!

Очакваме ви!

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Източник: „Ох, на мама!“

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори Община Пловдив, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, Greno, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“.

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече.

Източник: „Ох, на мама!“    
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