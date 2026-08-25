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25 август: Фаталният изстрел, който донесе кървавия залез на прехода

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 август 2026, 06:27
25 август: Фаталният изстрел, който донесе кървавия залез на прехода
Източник: iStock/GettyImages

Л ятната вечер на 25 август 2005 г. изглежда като поредната блестяща, шумна и безгрижна нощ в „Слънчев бряг“. Курортът прелива от ярки светлини, екзотични ритми и хиляди български и чуждестранни туристи.

В заведението „Буда бар“, част от луксозния комплекс „Дюни“, атмосферата е на ръба на еуфорията. Футболният клуб „Локомотив Пловдив“ току-що е постигнал исторически успех, отстранявайки тима „ОФК Белград“ в турнира за Купата на УЕФА. Собственикът на тима и един от най-могъщите бизнесмени в страната, Георги Илиев, пристига на мястото с кортежа си, за да отпразнува победата с близки приятели, спортни деятели и представители на българския елит.

Около 23:30 ч. Илиев се намира в откритата част на бара, заобиколен от плътна жива верига от личната си охрана. В момент, в който се изправя, за да проведе телефонен разговор, един-единствен куршум разсича нощния въздух.

Изстрелът е толкова тихи отмерващ, че в първите няколко секунди никой от присъстващите не разбира какво точно се случва. Траекторията на куршума преминава през гръдната кост и поразява пряко сърцето на боса на „ВАИ Холдинг“.

Въпреки светкавичната реакция на гардовете и бързо повикания медицински екип, пораженията са фатални. Смъртта настъпва за броени секунди, а с нея настъпва и краят на една цяла епоха от българския преход.

Снайперистът в храстите и изчезналите следи

Минути след атентата целият комплекс „Слънчев бряг“ е поставен под пълна блокада от органите на реда. Всички изходи на курорта са затворени, а на място пристигат най-опитните криминалисти и експерти по балистика. Проследяването на траекторията на куршума бързо отвежда разследващите до близкия комплекс „Хризантема“.

Снайперистът е заел позиция в живия плет, граничещ с барбекюто на съседния хотел – място с перфектна видимост към масата на Георги Илиев и на разстояние от едва четиридесет метра.

На мястото на стрелбата криминалистите откриват оръжието на престъплението – малокалибрена пушка „Аншуц“ 22-ри калибър, снабдена с оптичен мерник и самоделен статив, направен от две дървени летви, свързани с ластик. Стрелецът е използвал специални патрони с хралупест връх, предназначени да се деформират при сблъсък и да причинят максимални поражения на вътрешните органи.

Операцията показва изключително високо ниво на хладнокръвие, професионализъм и познаване на терена. Въпреки изоставеното оръжие, извършителят не оставя никакви отпечатъци или биологичен материал. Той успява да се оттегли незабелязано през тъмните алеи на курорта и да изчезне в разгара на летния сезон, без никой да забележи бягството му.

Версиите, които останаха без отговор

Следващите месеци са белязани от мащабно разследване, прераснало в стотици разпити, експертизи и оперативни действия. Издигат се няколко основни хипотези за мотива зад знаковото убийство. Първата от тях е свързана с преразпределение на сферите на влияние в подземния свят и контрола върху ключови финансови потоци в областта на туризма, търговията и престъпните мрежи. Според други теории, коренът на конфликта лежи в лични сблъсъци между ключови фигури от ъндърграунда, разиграли се месеци преди фаталната нощ на 25 август.

В медийното пространство и сред разследващите органи се появяват имена на потенциални заподозрени като физически извършители и поръчители, сред които са познати фигури от организираната престъпност от този период. Всички следствени следи обаче постепенно стигат до съдебна и оперативна „задънена улица“.

Оръжието се оказва със заличени серийни номера, а евентуалните свидетели или мълчат, или не разполагат с преки доказателства. С течение на годините случаят потъва в архивите на неразкритите показни атентати в новата история на България.

Залезът на една империя и пренареждането на българския бизнес

Премахването на Георги Илиев, десет години след трагичната смърт на неговия по-голям брат Васил Илиев, слага официален край на легендарната за 90-те години структура на „ВИС“. „ВАИ Холдинг“, която по онова време концентрира в себе си огромен брой легални бизнеси, спортни клубове, недвижими имоти и заведения по цялото Черноморие, изпада в състояние на шок. В рамките на броени месеци започва разпродаване, преструктуриране и разпродажба на активите на холдинга.

Убийството на 25 август 2005 г.се превръща в символичната граница, която маркира края на т.нар. „силови групировки“ и транзита към новите икономически реалности на XXI в. Влиянието от улицата и силовите методи окончателно са заменени от нови корпоративни играчи, а събитията от онази августовска вечер в Слънчев бряг остават записани в историята като последната глава от книгата за прехода в ъндърграунда.

  • Призрачният полет над Хималаите, изчезналия Fokker F27

Утрото на 25 август 1989 г. започва по обичаен начин за пилотите и пътниците на летището в Гилгит, малко градче в северната част на Пакистан. Мястото е заобиколено от едни от най-високите и опасни планински масиви в света.

Полет PK 404 на пакистанските национални авиолинии трябва да изпълни рутинен вътрешен полет до столицата Исламабад. На борда на двумоторния турбовитлов самолет Fokker F27 се качват 49 пътници и петчленен екипаж.

Никой от тях не подозира, че след броени минути машината ще се превърне в една от най-големите мистерии в историята на световната авиация.

Последното радиосъобщение над долината на Инд

В 07:35 ч. сутринта самолетът се издига от пистата в Гилгит. Почти веднага след излитането капитанът установява връзка с диспечерите и предава стандартно съобщение за маршрута. Траекторията преминава през дефилето на река Инд, заобиколено от масивни скални стени и опасни въздушни течения.

В 07:40 ч. командирът докладва, че всичко на борда е наред и машината се издига нормално. Това се оказва последната дума, чута от екипажа. Минути по-късно диспечерите в Исламабад се опитват да се свържат отново с машината за уточняване на позицията, но радиото мълчи.

Радарните екрани в района по онова време нямат пълно покритие над дълбоките планински дефилета, което затруднява проследяването.

Безпрецедентно търсене в пресечен терен

Новината за изчезването на полета бързо вдига на крак пакистанските военни и спасителни служби. Организирана е мащабна издирвателна операция, в която се включват хеликоптери и самолети на армията.

Търсенето се фокусира около величествения връх Нанга Парбат, издигащ се на над 8000 метра над морското равнище, където атмосферните условия са изключително нестабилни. Спасителните екипи обследват десетки километри труднодостъпни ледници, клисури и улеи.

Пехотни патрули и местни алпинисти претърсват терена пеша седмици наред, но не откриват нито следа от отломки, нито петна от гориво или сигнал от аварийния предавател.

Хипотези без отговор

С течение на времето липсата на доказателства подхранва различни версии за случилото се. Според повечето авиационни експерти най-вероятната причина е внезапно влошаване на времето или силната турбуленция, характерна за дефилето на река Инд. При подобен сценарий самолетът е могъл да загуби управление и да се разбие в труднодостъпен ледник, където снежните лавини бързо са покрили останките. 

Други теории разглеждат възможността за техническа повреда в двигателите или внезапен отказ на съоръженията за управление, който не е оставил време на екипажа да подаде сигнал за помощ.

Въпреки че са изминали десетилетия, официалното разследване така и не стига до окончателен извод. Полет PK 404 остава един от малкото случаи, в които пътнически самолет изчезва без следа заедно с всички хора на борда, оставяйки след себе си само тишината на суровите хималайски върхове.

Още събития на 25 август:

  • 55 г. пр.н.е. – Юлий Цезар напада Британия.
  • 325 г. – Никейският събор определя правилата за изчисляване на датата на Великден в християнската църква.
  • 1944 г. – Втората световна война: Съюзническите войски освобождават Париж от нацистка окупация.

Родени:

  • 1930 г. – роден е Шон Конъри, шотландски киноактьор
  • 1938 г. – роден е Фредерик Форсайт, английски писател
  • 1958 г. – роден е Тим Бъртън, американски кинорежисьор
  • 1970 г. – родена е Клаудия Шифър, германски фотомодел
  • 1976 г. – роден е Александър Скарсгард, шведски актьор
  • 1981 г. – родена е Рейчъл Билсън, американска актриса
  • 1987 г. – родена е Блейк Лайвли, американска актриса

Починали:

  • 1867 г. – умира Майкъл Фарадей, британски физик
  • 1900 г. – умира Фридрих Ницше, немски философ
  • 1942 г. – умира Панайот Пипков, български композитор
  • 1984 г. – умира Труман Капоти, американски писател 
  • 2012 г. – умира Нийл Армстронг, американски астронавт
Автор: Надежда Неменски
Георги Илиев убийство Слънчев бряг организирана престъпност български преход Полет PK 404 изчезнал самолет авиационна мистерия 25 август исторически събития
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