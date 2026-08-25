Българските железници с ново лице - показват първата електрическа жп мотриса „Алстом“

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Първата електрическа мотриса „Алстом“ за България ще бъде представена днес на Централна гара София от министъра на транспорта Георги Пеев.

Вече са доставени 12 от общо 35 влака „Алстом“, като първите 12 струват близо 155 млн. евро и са финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.

Новите мотриси са част от обновяването на българските железници, наред с вече въведените електрически влакове „Шкода“.

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Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи днес първата електрическа железопътна мотриса „Алстом“ за България. Представянето ще се състои от 14:30 часа на Централна гара София.

В България вече са доставени общо 12 влака „Алстом“. Те са финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост, а общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака „Алстом“, които ще пристигат поетапно в България. Така общият брой на влаковете по договора ще достигне 35.

Новите електрически мотриси „Алстом“ са част от обновяването на подвижния състав на българските железници. Паралелно с тях в железопътната система вече са включени и нови електрически мотриси „Шкода“.

Финансирането на влаковете „Алстом“ по Плана за възстановяване и устойчивост е част от мерките за обновяване на железопътния подвижен състав в страната.