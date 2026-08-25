Българските железници с ново лице - показват първата електрическа жп мотриса „Алстом“

- Първата електрическа мотриса „Алстом“ за България ще бъде представена днес на Централна гара София от министъра на транспорта Георги Пеев.
- Вече са доставени 12 от общо 35 влака „Алстом“, като първите 12 струват близо 155 млн. евро и са финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.
- Новите мотриси са част от обновяването на българските железници, наред с вече въведените електрически влакове „Шкода“.
Нови електрически мотриси ще получи страната ни, ето кога
Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи днес първата електрическа железопътна мотриса „Алстом“ за България. Представянето ще се състои от 14:30 часа на Централна гара София.
В България вече са доставени общо 12 влака „Алстом“. Те са финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост, а общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака „Алстом“, които ще пристигат поетапно в България. Така общият брой на влаковете по договора ще достигне 35.
Новите електрически мотриси „Алстом“ са част от обновяването на подвижния състав на българските железници. Паралелно с тях в железопътната система вече са включени и нови електрически мотриси „Шкода“.
Финансирането на влаковете „Алстом“ по Плана за възстановяване и устойчивост е част от мерките за обновяване на железопътния подвижен състав в страната.