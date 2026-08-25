Парламентът обсъжда промените в Закона за държавния служител

Градушка и порой удариха София: Каква е ситуацията след стихията

Експерт за заглушителя в София: Може да спира дронове и дистанционно активирани бомби

Т естове за почтеност при назначаване, повишаване и преназначаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в Закона за държавния служител. Законопроектът ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание.

Предлага се да бъде създаден специален списък на длъжностите, определени като такива с висок корупционен риск. Тестове за почтеност ще се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване на съответната длъжност, както и при мотивирана препоръка от Инспектората.

Кои служители ще бъдат проверявани

В обхвата на новите правила се предвижда да попаднат главни и административни секретари, както и служители, чиито функции са свързани с обществени поръчки и концесии, управлението на публични средства и държавни имоти.

Резултатът от успешно издържан тест ще има валидност три години. При отрицателен резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск за срок от една година.

Целта на предложените промени е да се въведат допълнителни механизми за превенция на корупционни практики при заемането на позиции, които дават достъп до значителни публични ресурси или важни административни решения.

До два дни дистанционна работа

Промените в Закона за държавния служител предвиждат и възможност държавните служители да работят дистанционно до два дни в рамките на една работна седмица.

Работата от разстояние ще бъде възможна със съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия.

Промени и в земеделското подпомагане

В дневния ред на извънредното заседание са включени и два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Първият, внесен от Десислава Танева, предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане чрез финансиране от Социалния фонд за климата. Предлага се и въвеждането на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд.

Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев. Той предвижда земеделски стопани и организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза, да могат да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация.

От парламентарната група на „Възраждане“ заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ-СДС, „Демократична България“ и „Движение за права и свободи“ заявиха принципна подкрепа.

Окончателното решение по предложенията ще бъде взето от Народното събрание.