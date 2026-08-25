Съдът решава: Ще останат ли в ареста членовете на „Кръв и чест“ в Пловдив

О кръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация „Кръв и чест“.

Заседанието е по повод обжалването на решенията на Районния съд в Пловдив, който определи различни мерки за тримата обвиняеми.

Лидерът на "Кръв и чест" в Пловдив остава в ареста

42-годишният Ивайло Колев беше оставен за постоянно в ареста. На 39-годишния Ивелин Велев беше определена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен.

Акция на ДАНС и МВР

Тримата бяха задържани при съвместна акция на ДАНС и МВР в частен клуб в Пловдив, използван като щабквартира на местния клон на „Кръв и чест“. При операцията бяха задържани общо 18 души.

Обвинения обаче бяха повдигнати само на Ивайло Колев и на бащата и сина Ивелин и Теодор Велеви.

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Те са обвинени в проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие.

При претърсванията разследващите са иззели знамена със свастики, нацистки символи и неонацистка литература.

Какво поискаха прокуратурата и защитата

Пред Окръжния съд Ивайло Колев обжалва решението да остане постоянно в ареста. Прокуратурата от своя страна настоява най-тежката мярка за неотклонение да бъде наложена и на Ивелин и Теодор Велеви.

Предстои съдът да прецени дали са налице основанията за задържане под стража на тримата обвиняеми.

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Ново разследване срещу Теодор Велев

Междувременно 18-годишният Теодор Велев е бил задържан и по друго разследване. Преди дни той и непълнолетно момче бяха арестувани по подозрение за побой над непалски граждани, предаде БНР.

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По това дело съдът определи за Велев парична гаранция от 700 евро.

Разследванията по двата случая продължават.