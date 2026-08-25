Петролен танкер е ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман

П етролен танкер е бил ударен от неидентифициран снаряд и е излязъл от строя на около 9 морски мили североизточно от Аш Шиша в Оман, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от "Ройтерс" и "Франс Прес".

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Ударът е повредил машинното отделение на кораба, но екипажът е в безопасност, се казва в изявление на UKMTO, в което се добавя, че все още не е ясно какво е въздействието на случая върху околната среда.

Националността и посоката на движение на петролния танкер не се уточняват в изявлението.

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