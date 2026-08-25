Торнадо удари Франция: 41 души са ранени, стотици домове са повредени

Т орнадо премина през село Пома в Югозападна Франция, като рани 41 души и нанесе щети на стотици домове. Стихията връхлетя района в понеделник, а поривите на вятъра са достигнали 117 км/ч.

⚡️ Tornado slams southern France — 41 injured



In the village of Pomas it ripped through around 300 homes. 15 people were hospitalized. More than 2,000 houses left without power. pic.twitter.com/lXMReHYlzk — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

Петнадесет от пострадалите са откарани в болница. Сред тях е и бременна жена, която е била ранена, след като къщата ѝ се е срутила върху нея.

Повече от 120 спасители и служители на аварийните служби са били изпратени на място. По първоначални оценки са повредени около 300 жилища, като силният вятър е отнесъл покриви и е повалил множество дървета.

Тежки щети и прекъсвания на тока

Френските власти обявиха оранжев код за гръмотевични бури в голяма част от Югозападна Франция. Районът вече беше засегнат от прекъсвания на електрозахранването и нарушения в транспортното обслужване.

Около 2800 домакинства в 10 населени места са останали без електричество, съобщиха местните власти.

Кадри, заснети от очевидци, показват как мощният вихър се издига над хоризонта, докато преминава през района. На снимки от най-тежко засегнатото село Пома се виждат изкоренени дървета, повредени автомобили и отломки от разрушени сгради.

Отменен е етап от „Вуелта а Еспаня“

Лошото време наруши и спортните прояви в региона. Властите в департамента Од отмениха третия етап на колоездачната обиколка на Испания – „Вуелта а Еспаня“, който трябваше да премине през района.

Решението беше взето, след като силна градушка в района на френските Пиренеи принуди колоездачите да потърсят укритие.

Транспортът също беше засегнат. Министърът на транспорта Филип Табаро съобщи за закъснения и отменени полети на летищата в Бордо, Марсилия, Ница и Тулуза, както и на някои летища северно от Париж.

Торнадата във Франция не са рядкост

По данни на френската метеорологична служба Météo-France страната регистрира средно по няколко десетки торнада годишно.

Стихията идва на фона на едно от най-тежките лета в Европа, белязано от рекордни горещини, суша и мащабни горски пожари.

Югозападната част на Франция беше сред най-сериозно засегнатите райони. При един от най-големите пожари в страната от Втората световна война насам са изгорели около 42 000 хектара гори и растителност.

Екстремните метеорологични явления отново поставят редица региони на Франция пред сериозни предизвикателства, свързани както с безопасността на населението, така и с транспортната и енергийната инфраструктура.