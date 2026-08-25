Торнадо удари Франция: 41 души са ранени, стотици домове са повредени

Т орнадо премина през село Пома в Югозападна Франция, като рани 41 души и нанесе щети на стотици домове. Стихията връхлетя района в понеделник, а поривите на вятъра са достигнали 117 км/ч.
⚡️ Tornado slams southern France — 41 injured— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026
In the village of Pomas it ripped through around 300 homes. 15 people were hospitalized. More than 2,000 houses left without power. pic.twitter.com/lXMReHYlzk
Петнадесет от пострадалите са откарани в болница. Сред тях е и бременна жена, която е била ранена, след като къщата ѝ се е срутила върху нея.
Повече от 120 спасители и служители на аварийните служби са били изпратени на място. По първоначални оценки са повредени около 300 жилища, като силният вятър е отнесъл покриви и е повалил множество дървета.
@bbcnews A tornado has torn through villages in southern France, injuring more than 40 people. Local authorities say about 2,800 households were still without electricity on Monday evening, while several roads were blocked. #France #Tornado #NaturalDisaster #BBCNews ♬ original sound - BBC News
- Тежки щети и прекъсвания на тока
Френските власти обявиха оранжев код за гръмотевични бури в голяма част от Югозападна Франция. Районът вече беше засегнат от прекъсвания на електрозахранването и нарушения в транспортното обслужване.
Около 2800 домакинства в 10 населени места са останали без електричество, съобщиха местните власти.
Кадри, заснети от очевидци, показват как мощният вихър се издига над хоризонта, докато преминава през района. На снимки от най-тежко засегнатото село Пома се виждат изкоренени дървета, повредени автомобили и отломки от разрушени сгради.
- Отменен е етап от „Вуелта а Еспаня“
Лошото време наруши и спортните прояви в региона. Властите в департамента Од отмениха третия етап на колоездачната обиколка на Испания – „Вуелта а Еспаня“, който трябваше да премине през района.
Решението беше взето, след като силна градушка в района на френските Пиренеи принуди колоездачите да потърсят укритие.
Транспортът също беше засегнат. Министърът на транспорта Филип Табаро съобщи за закъснения и отменени полети на летищата в Бордо, Марсилия, Ница и Тулуза, както и на някои летища северно от Париж.
- Торнадата във Франция не са рядкост
По данни на френската метеорологична служба Météo-France страната регистрира средно по няколко десетки торнада годишно.
Стихията идва на фона на едно от най-тежките лета в Европа, белязано от рекордни горещини, суша и мащабни горски пожари.
Югозападната част на Франция беше сред най-сериозно засегнатите райони. При един от най-големите пожари в страната от Втората световна война насам са изгорели около 42 000 хектара гори и растителност.
Екстремните метеорологични явления отново поставят редица региони на Франция пред сериозни предизвикателства, свързани както с безопасността на населението, така и с транспортната и енергийната инфраструктура.