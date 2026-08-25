AP: САЩ се готвят да отнемат визите на до 200 000 души

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите и бизнес визи на до 200 000 чужденци, които са подали молби за убежище в страната. Ако бъде реализирана, мярката ще се превърне в най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на САЩ, съобщава Асошиейтед прес (AP).

Очаква се през следващите седмици Държавният департамент да обяви отмяната на т.нар. визи B1 и B2, издадени в периода от 2016 до 2026 г., на чиито притежатели впоследствие са подали молби за убежище.

Информацията се основава на документи на Държавния департамент, с които AP се е запознала, както и на данни от двама американски официални представители. Предвижда се операцията да бъде извършена в координация с Министерството на вътрешната сигурност.

„Координираме действията си с Министерството на вътрешната сигурност, за да идентифицираме и отнемем визите на чужденци, които са пристигнали в САЩ, представяйки се за краткосрочни посетители, но след това са подали молба за получаване на убежище, за да останат тук за постоянно“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

По данни на AP мярката все още може да бъде променена или да стане предмет на съдебно оспорване.

Затягане на визовия режим

От началото на втория си мандат Доналд Тръмп и неговата администрация последователно затягат правилата за издаване на американски визи.

Сред предприетите мерки са изискванията кандидатите да предоставят повече информация за активността си в социалните мрежи, както и въвеждането на по-високи такси и финансови изисквания при кандидатстване за определени категории визи.

Администрацията предприе и ограничения за издаването на визи на граждани на определени държави.

Ако планът за отмяна на до 200 000 визи бъде реализиран в обявения мащаб, той би представлявал значително разширяване на политиката на администрацията за ограничаване на миграцията и контрол върху лицата, които използват краткосрочни визи, за да влязат в САЩ, а впоследствие подават молби за убежище.