Експерт за заглушителя в София: Може да спира дронове и дистанционно активирани бомби

У стройството за заглушаване на радиосигнали, открито в автомобил в София, вероятно е специализирано за използване при движение на охраняван кортеж. Това коментира производителят на радари и представител на Международната асоциация за борба с дронове инженер Павел Петров в ефира на NOVA.

Според Петров по снимките се вижда, че системата е монтирана специално в автомобил, а антените на покрива са направени така, че трудно да бъдат забелязани. Той обаче подчерта, че оборудването изглежда непълно.

„По-скоро бих казал, че това е било за когато се прави кортеж, или когато колата се движи, за да може да се ограничават различни честоти“, обясни той.

По думите му отделните модули отговарят за различни честоти, а системата вероятно може да заглушава комуникации като мобилни телефони и други радиосигнали. За да може защитаваното лице само да продължи да използва телефон, би било необходимо допълнително оборудване, което по снимките не се вижда.

Петров изрази съмнение, че устройството може да заглушава сигнали на много голямо разстояние. По-вероятно е то да е предназначено да създава защитена зона около автомобил или кортеж.

Експертът предупреди, че подобна техника може да бъде използвана и за предотвратяване на дистанционно активиране на взривно устройство или за ограничаване на комуникацията с дронове.

„Това е наистина нещо доста притеснително, защото дронове могат не само да снимат, но и да носят експлозиви“, посочи Петров.

Използването на заглушители може да създаде и проблеми за авиацията. При загуба на GPS сигнал бордовата апаратура на самолетите може да отчете отклонение или липса на връзка, което се докладва от пилотите и се проследява от РВД.

Според Петров при наличие на необходимата апаратура би било възможно да се анализира кога и къде е работило подобно устройство. Данните могат да бъдат съпоставени с архивите за загуба на GPS сигнал и с информацията за движението на автомобили и охранявани лица.

По оценката му видимата на снимките техника не изглежда особено сложна и високотехнологична. Той допуска, че част от подобна система може да бъде изработена и самоделно.

Коментарът му идва на фона на разследването около откритото устройство за заглушаване на GPS сигнали в София. По-рано премиерът Румен Радев свърза случая с имота и автомобил, които според него са свързани с бизнесмена Размиг Чакърян-Ами . Премиерът заяви, че по случая трябва да бъдат изяснени и евентуалните връзки между използването на заглушителя и охранявани лица.