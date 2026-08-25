България

Експерт за заглушителя в София: Може да спира дронове и дистанционно активирани бомби

Според Павел Петров устройството вероятно е предназначено за защита на автомобил или охраняван кортеж и може да блокира различни радиосигнали.

Василена Василева Василена Василева

25 август 2026, 08:16
Глоба до €1 млн. за необосновано повишаване на цените

Глоба до €1 млн. за необосновано повишаване на цените
Българските железници с ново лице - показват първата електрическа жп мотриса „Алстом“

Българските железници с ново лице - показват първата електрическа жп мотриса „Алстом“
Градушка и порой удариха София: Каква е ситуацията след стихията

Градушка и порой удариха София: Каква е ситуацията след стихията
Издирването на 58-годишния мъж, изчезнал след силната буря в Пещера, продължава

Издирването на 58-годишния мъж, изчезнал след силната буря в Пещера, продължава
Парламентът обсъжда промените в Закона за държавния служител

Парламентът обсъжда промените в Закона за държавния служител
Жега и летни бури във вторник - температурите стигат до 36°

Жега и летни бури във вторник - температурите стигат до 36°
Джартов: Пожарът край Хасковско е предизвикан от дете

Джартов: Пожарът край Хасковско е предизвикан от дете
Издирват изчезнал човек след наводнението в Пещера

Издирват изчезнал човек след наводнението в Пещера

У стройството за заглушаване на радиосигнали, открито в автомобил в София, вероятно е специализирано за използване при движение на охраняван кортеж. Това коментира производителят на радари и представител на Международната асоциация за борба с дронове инженер Павел Петров в ефира на NOVA.

Според Петров по снимките се вижда, че системата е монтирана специално в автомобил, а антените на покрива са направени така, че трудно да бъдат забелязани. Той обаче подчерта, че оборудването изглежда непълно.

„По-скоро бих казал, че това е било за когато се прави кортеж, или когато колата се движи, за да може да се ограничават различни честоти“, обясни той.

По думите му отделните модули отговарят за различни честоти, а системата вероятно може да заглушава комуникации като мобилни телефони и други радиосигнали. За да може защитаваното лице само да продължи да използва телефон, би било необходимо допълнително оборудване, което по снимките не се вижда.

Петров изрази съмнение, че устройството може да заглушава сигнали на много голямо разстояние. По-вероятно е то да е предназначено да създава защитена зона около автомобил или кортеж.

Експертът предупреди, че подобна техника може да бъде използвана и за предотвратяване на дистанционно активиране на взривно устройство или за ограничаване на комуникацията с дронове.

„Това е наистина нещо доста притеснително, защото дронове могат не само да снимат, но и да носят експлозиви“, посочи Петров.

Използването на заглушители може да създаде и проблеми за авиацията. При загуба на GPS сигнал бордовата апаратура на самолетите може да отчете отклонение или липса на връзка, което се докладва от пилотите и се проследява от РВД.

Според Петров при наличие на необходимата апаратура би било възможно да се анализира кога и къде е работило подобно устройство. Данните могат да бъдат съпоставени с архивите за загуба на GPS сигнал и с информацията за движението на автомобили и охранявани лица.

По оценката му видимата на снимките техника не изглежда особено сложна и високотехнологична. Той допуска, че част от подобна система може да бъде изработена и самоделно.

Коментарът му идва на фона на разследването около откритото устройство за заглушаване на GPS сигнали в София. По-рано премиерът Румен Радев свърза случая с имота и автомобил, които според него са свързани с бизнесмена Размиг Чакърян-Ами . Премиерът заяви, че по случая трябва да бъдат изяснени и евентуалните връзки между използването на заглушителя и охранявани лица.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Вранча

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Вранча

Безгранично: Унгария - високи заплати и европейски живот, но и по-скъпо от България

Безгранично: Унгария - високи заплати и европейски живот, но и по-скъпо от България

Обявиха бедствено положение в община Струмяни

Обявиха бедствено положение в община Струмяни

Мъск: AI може да стане невъзможен за контрол

Мъск: AI може да стане невъзможен за контрол

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Увеличава се разминаването между технологиите в колите и това, което реално искат шофьорите

Увеличава се разминаването между технологиите в колите и това, което реално искат шофьорите

carmarket.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 2 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 2 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 2 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Напрежение в Германия: Откриха трети дрон с военен експлозив край летище Лайпциг

Свят Преди 8 минути

Германските власти откриха трети дрон и 50 грама хексоген край логистичния център на НАТО и Украйна в Лайпциг. Разследващите подозират намеса на руското военно разузнаване в опита за нападение срещу карго полети и украински самолети

НСБП пита защо магистрат от СГП се преназначава във Военно-окръжната прокуратура

НСБП пита защо магистрат от СГП се преназначава във Военно-окръжната прокуратура

България Преди 13 минути

Организацията сравнява случая с друго отхвърлено искане и настоява за еднакви критерии

Женската консултация: Въпросите, които вълнуват всяка бъдеща майка

Женската консултация: Въпросите, които вълнуват всяка бъдеща майка

Любопитно Преди 29 минути

Кога да отида на лекар, колко прегледа ме чакат и какво включват

Здраве и дълголетие: Как скоростта на ходене е ключов показател за стареенето на мозъка

Здраве и дълголетие: Как скоростта на ходене е ключов показател за стареенето на мозъка

Любопитно Преди 40 минути

Ново проучване показва, че хората, които ходят бързо, имат с близо 50% по-нисък риск от когнитивен спад. Експерти разкриват как темпото на походката се превръща в огледало за здравето на цялото тяло и как да подобрим физическите си възможности

Украйна обвини Герасимов във военни престъпления за ударите по Киев

Украйна обвини Герасимов във военни престъпления за ударите по Киев

Свят Преди 43 минути

Киев твърди, че руският генерал лично е командвал най-масирания обстрел на украинската столица на 2 юли

Големият пожар в Хасковско, причинен от дете, вече е локализиран

Големият пожар в Хасковско, причинен от дете, вече е локализиран

България Преди 55 минути

През цялата нощ пожарникари продължиха борбата с огнената стихия

Съдът решава: Ще останат ли в ареста членовете на „Кръв и чест“ в Пловдив

Съдът решава: Ще останат ли в ареста членовете на „Кръв и чест“ в Пловдив

България Преди 2 часа

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка и за баща и син, обвинени в проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие

Петролен танкер е ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман

Петролен танкер е ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман

Свят Преди 2 часа

Ударът е повредил машинното отделение на кораба, но екипажът е в безопасност

<p>AP: САЩ готвят&nbsp;най-мащабната&nbsp;отмяна на визи в историята</p>

AP: САЩ се готвят да отнемат визите на до 200 000 души

Свят Преди 3 часа

Администрацията на Доналд Тръмп подготвя масова отмяна на туристически и бизнес визи на чужденци, поискали убежище

Торнадо рани 26 души и нанесе щети в Южна Франция

Торнадо рани 26 души и нанесе щети в Южна Франция

Свят Преди 3 часа

Около 2800 домакинства останаха без ток, а няколко пътища бяха блокирани от паднали клони

,

10 тайни и загадъчни места, които можете да откриете в Google Earth

Любопитно Преди 3 часа

От гигантски геоглифи в пустинята до изгубени градове и военни тайни – сателитните снимки на Google Earth разкриват изумителни аномалии. Ето 10 от най-загадъчните места на планетата заедно с техните точни географски координати

7 ефективни начина за лимфен дренаж, които не включват масаж

7 ефективни начина за лимфен дренаж, които не включват масаж

Любопитно Преди 3 часа

Разходките, диафрагмалното дишане, плуването и компресията могат да подпомогнат естественото движение на лимфата

Човекът с желязната маска: Кой е бил най-тайнственият затворник на Краля Слънце

Човекът с желязната маска: Кой е бил най-тайнственият затворник на Краля Слънце

Любопитно Преди 3 часа

Историята за Човека с желязната маска не е просто художествена измислица. Мистериозният затворник на крал Луи XIV е съществувал наистина, а самоличността му – от кралски близнак до италиански дипломат – остава една от най-големите тайни

25 август: Фаталният изстрел, който донесе кървавия залез на прехода

25 август: Фаталният изстрел, който донесе кървавия залез на прехода

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

САЩ извадиха Сирия от черния списък със спонсори на тероризма

САЩ извадиха Сирия от черния списък със спонсори на тероризма

Свят Преди 11 часа

Премахва се също така определянето за глобална терористична структура на "Фронт ан Нусра"

Лондон дава ноу-хау за стелт ракети на Украйна, Русия реагира

Лондон дава ноу-хау за стелт ракети на Украйна, Русия реагира

Свят Преди 12 часа

Бърнам: С удоволствие потвърждавам днес, че одобрих това искане

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Мария Бакалова озвучава коледна анимация, партнира си с Октавия Спенсър

Edna.bg

Рики Мартин се завръща в киното

Edna.bg

Нов директор в Левски?

Gong.bg

Време е за US Open: Григор излиза срещу Лоренцо Джустино

Gong.bg

Частично бедствено положение в Сатовча и Струмяни след бурята

Nova.bg

В рамките на месец: Откриха трети дрон и експлозиви край летище Лайпциг

Nova.bg