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Безгранично: Унгария - високи заплати и европейски живот, но и по-скъпо от България

От 9% корпоративен данък до търсените професии – как Унгария привлича предприемачи и специалисти

Стела Христова Стела Христова

25 август 2026, 09:48
Безгранично: Унгария - високи заплати и европейски живот, но и по-скъпо от България
Източник: iStock

У нгария продължава да привлича вниманието на предприемачи и специалисти от региона като едно от най-интересните места за бизнес и кариера в Централна Европа. Стратегическото разположение на страната, членството в Европейския съюз, ниският корпоративен данък и значителният поток от чуждестранни инвестиции създават среда, която съчетава достъп до големия европейски пазар с относително конкурентни разходи.

Икономиката на Унгария премина през период на слабо представяне, но през 2025 г. реалният брутен вътрешен продукт нарасна с около половин процент, а прогнозите за 2026 г. сочат ускоряване към около два процента. Растежът се крепи главно на потреблението, подкрепено от реалното увеличение на заплатите, докато инвестициите и износът все още се възстановяват по-бавно. Безработицата остава ниска - около четири и половина процента - а страната продължава да привлича крупни вложения в автомобилната индустрия, производството на батерии и електроника. Това създава както възможности за нови работни места, така и предизвикателства, свързани с недостига на квалифицирани кадри.

Източник: iStock

Едно от най-силните предимства на Унгария е плоската ставка на корпоративния данък от 9 % - най-ниската в Европейския съюз. Към това се добавят добрата инфраструктура, квалифицираната работна сила, особено в инженерните и информационните специалности, както и различни държавни стимули за инвестиции под формата на данъчни облекчения и субсидии. Разходите за труд остават значително по-ниски в сравнение със Западна Европа, а английският език е широко разпространен в мултинационалните компании и центровете за споделени услуги, което улеснява чужденците.

На пазара на труда най-силно се търсят специалисти в информационните технологии, инженери от автомобилния и електромобилния сектор, медицински кадри, както и хора с опит в производството, логистиката и строителството. Мултиезичните позиции в споделените центрове за услуги и финансите също предлагат добри възможности. Тези сектори изпитват структурен недостиг и често са отворени за чуждестранни специалисти, включително чрез визови схеми за висококвалифицирани работници.

  • Как се регистрира бизнес

Най-популярната форма е Kft. (дружество с ограничена отговорност). Минималният уставен капитал е 3 милиона форинта (около 7500 евро). Регистрацията задължително минава през унгарски адвокат – няма възможност за самостоятелно подаване. Процесът може да се извърши дистанционно чрез пълномощно. Нужни са документи за самоличност, доказателство за адрес на седалище и определяне на дейността. Чужденци могат да притежават 100% от капитала и да бъдат управители без изискване за местно пребиваване. След регистрацията се открива банкова сметка и се извършва регистрация в данъчната администрация (NAV). Целият процес обикновено отнема 1–2 седмици при подготвени документи.

Източник: iStock
  • Заплати и разходи за живот

Средната брутна заплата в Унгария за 2025 г. е около 705 000 форинта месечно (приблизително 1750–1800 евро), а нетната – около 487 000 форинта (около 1220 евро). В края на 2025 г. брутната средна достигна близо 789 000 форинта. Най-високи са възнагражденията във финансите и ИТ (над 1,1 милиона форинта бруто), докато в хотелиерството и земеделието са значително по-ниски.

За сравнение средната брутна заплата в България през второто тримесечие на 2026 г. е около 1444 евро. Унгарските заплати са по-високи в номинално изражение, особено в квалифицираните сектори и в Будапеща (където премията е 20-30%).

Според Numbeo (август 2026) месечните разходи за един човек в Унгария (без наем) са около 810 долара, а за семейство от четирима – около 2900 долара. В Будапеща наемът на едностаен апартамент в центъра е около 278 000 форинта, извън центъра – около 212 000. Разходите за храна, транспорт и комунални услуги са умерени. Общо Унгария е с около 14–16% по-скъпа от България, главно заради по-високите наеми, но покупателната способност в квалифицираните професии често компенсира разликата.

  • Съвети за работа и бизнес

Наемете местен адвокат още в началото – това спестява време и грешки. За работа се ориентирайте към мултинационални компании и SSC, където английският е достатъчен. Изучете основни унгарски фрази – това помага в ежедневието и при преговори. Преценете локацията: Будапеща предлага повече възможности, но и по-високи разходи; провинциалните градове са по-евтини. Следете стимулите за инвестиции и възможностите за EU Blue Card при висока квалификация. И накрая – изградете мрежа от контакти; унгарският бизнес климат цени личните връзки.

Унгария не е перфектна – бюрокрацията и понякога сложната данъчна администрация изискват търпение. Но за предприемачи и специалисти, търсещи баланс между разходи, данъци и достъп до европейския пазар, страната остава силен избор през 2026 г.

Редактор: Стела Христова
Бизнес в Унгария Икономика на Унгария Пазар на труда Корпоративен данък Чуждестранни инвестиции Регистрация на фирма Заплати и разходи за живот
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